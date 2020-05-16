«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной 

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Роднина не может забыть сложный характер Тарасовой, та, в свою очередь, считает, что именно она вырастила из Ирины великую фигуристку, отплатившую впоследствии неблагодарностью.

Сейчас дело уже дошло до взаимных оскорблений.

Несколько дней назад Тарасова вспомнила как жестоко, по ее мнению, Роднина поступила с хореографом Еленой Черкасской.

«Она тогда с Родниной вместе работала, не видела ничего вокруг. И Ира ее отправила на соревнования в Австралию. Я сказала: «Лена, ты что? Ты чем-то больна очень серьезно. Очень тебя прошу, приезжай в Америку и на следующий день делай КТ, ты на грани». Она мне позвонила через день и сказала: «Тань, у меня последняя стадия рака, и мне дали самое большее месяц на то, чтобы я улетела в Москву», — цитирует слова Татьяны Анатольевны СтарХит.

Ирина Роднина высказала свое видение давней истории.

«Я бы посоветовала Татьяне Анатольевне немножечко удариться в историю. Момент, о котором она говорит, имел место в 1981 году. А Черкасская умерла от рака в 2000 году. Бог ее рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело», — заявила фигуристка.

Татьяна Тарасова оскорбилась.