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«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной 

Ирина Лебедева 24 минуты назад
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
Фото: РИА Новости
Конфликту между звездами российского спорта — тренером Татьяной Тарасовой и фигуристкой Ириной Родниной уже много-много лет.
Роднина не может забыть сложный характер Тарасовой, та, в свою очередь, считает, что именно она вырастила из Ирины великую фигуристку, отплатившую впоследствии неблагодарностью.
Сейчас дело уже дошло до взаимных оскорблений.
Несколько дней назад Тарасова вспомнила как жестоко, по ее мнению, Роднина поступила с хореографом Еленой Черкасской.
«Она тогда с Родниной вместе работала, не видела ничего вокруг. И Ира ее отправила на соревнования в Австралию. Я сказала: «Лена, ты что? Ты чем-то больна очень серьезно. Очень тебя прошу, приезжай в Америку и на следующий день делай КТ, ты на грани». Она мне позвонила через день и сказала: «Тань, у меня последняя стадия рака, и мне дали самое большее месяц на то, чтобы я улетела в Москву», — цитирует слова Татьяны Анатольевны СтарХит.
Ирина Роднина высказала свое видение давней истории.
«Я бы посоветовала Татьяне Анатольевне немножечко удариться в историю. Момент, о котором она говорит, имел место в 1981 году. А Черкасская умерла от рака в 2000 году. Бог ее рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело», — заявила фигуристка.
Татьяна Тарасова оскорбилась.
«Главное, что слетело-то у нее. Потому что она пишет про восьмидесятые годы, а я говорю о 2001-м. Когда Лена Черкасская поехала в Австралию с призером чемпионата Соединенных Штатов, а я — с Алешей Ягудиным, и это были первые соревнования в олимпийском сезоне накануне Солт-Лейк-Сити. Так что она дура законченная!»
Как ранее писал «Рамблер», россияне на самоизоляции спели «День победы» со своих балконов. Среди исполнителей оказались певец Лев Лещенко, ведущий Владимир Познер и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Видео дня. Подсветка театра за 400 миллионов обескуражила Новосибирск
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Шоу-бизнес , Ирина Роднина , Татьяна Тарасова , Лев Лещенко , Владимир Познер , Австралия
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