Раскрыты заработки звезд во время пандемии 

Несмотря на режим самоизоляции, многие российские звезды шоу-бизнеса находят способы неплохо зарабатывать, — рассказывает «Комсомольская правда».

И, если видеооткрытки — это хоть и доход, но не такой уж большой — как разузнали журналисты, от 3000 (Газманов) до 200 (Шуфутинский), то онлайн-концерт на семейных праздниках и корпоративах — дело выгодное.

Хотя звезды выступают прямо из дома, как исполнители, так и их музыкальное сопровождение, цену они не роняют. Максимальная скидка — 20% от стандартной стоимости.

Соответственно гонорар может достигать и нескольких миллионов рублей.

По словам Табриза Шахиди, владельца промоутерской компании «Империя Музыки», через которую находят друг друга большинство исполнителей и заказчиков, которые приводит «КП», цены держатся по двум основным причинам.

Есть некая выгода у заказчика — не приходится тратиться на райдер артиста, банкетное обслуживание гостей, нет технических и прочих затрат.

Что же касается артистов — то они боятся уронить планку чтобы после окончания пандемии иметь возможность вернуться к прежним ставкам.

Как ранее писал «Рамблер», всемирно известный певец Таркан потерял 5 миллионов. Согласно распространенному сообщению, артист отменил все концерты и рекламные кампании, предпочитая безопасность заработку.

В то же время несмотря на большие финансовые потери, мегастар отказался от предложения выступить в онлайн-режиме, за котрое ему пообещали 600 тыс. лир.