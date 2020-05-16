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Раскрыты заработки звезд во время пандемии 

Ирина Лебедева 24 минуты назад
Раскрыты заработки звезд во время пандемии
Фото: РИА Новости
Несмотря на режим самоизоляции, многие российские звезды шоу-бизнеса находят способы неплохо зарабатывать, — рассказывает «Комсомольская правда».
И, если видеооткрытки — это хоть и доход, но не такой уж большой — как разузнали журналисты, от 3000 (Газманов) до 200 (Шуфутинский), то онлайн-концерт на семейных праздниках и корпоративах — дело выгодное.
Хотя звезды выступают прямо из дома, как исполнители, так и их музыкальное сопровождение, цену они не роняют. Максимальная скидка — 20% от стандартной стоимости.
Соответственно гонорар может достигать и нескольких миллионов рублей.
Таким образом уже зарабатывают Елена Темникова, Валерий Сюткин, Леонид Агутин, Полина Гагарина и другие звезды эстрады.
По словам Табриза Шахиди, владельца промоутерской компании «Империя Музыки», через которую находят друг друга большинство исполнителей и заказчиков, которые приводит «КП», цены держатся по двум основным причинам.
Есть некая выгода у заказчика — не приходится тратиться на райдер артиста, банкетное обслуживание гостей, нет технических и прочих затрат.
Что же касается артистов — то они боятся уронить планку чтобы после окончания пандемии иметь возможность вернуться к прежним ставкам.
Как ранее писал «Рамблер», всемирно известный певец Таркан потерял 5 миллионов. Согласно распространенному сообщению, артист отменил все концерты и рекламные кампании, предпочитая безопасность заработку.
В то же время несмотря на большие финансовые потери, мегастар отказался от предложения выступить в онлайн-режиме, за котрое ему пообещали 600 тыс. лир.
Видео дня. Подсветка театра за 400 миллионов обескуражила Новосибирск
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Шоу-бизнес , Леонид Агутин , Валерий Сюткин , Полина Гагарина , Елена Темникова , Комсомольская правда
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