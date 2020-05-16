Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Агату Муцениеце забрали в полицию 

Ирина Лебедева 21 минуту назад
Агату Муцениеце забрали в полицию
Фото: Instagram
Актрису Агату Муцениеце забрали в полицию за нарушение режима самоизоляции, — рассказывает Телеграм-канал 112.
Агата в составе инициативной группы вышла на акцию протеста против стройки на Березовой аллее у станции «Речной вокзал» столичного метрополитена.
«Боюсь стать чьей-то любовницей»: Муцениеце разочарована
Произошла стычка с полицейскими, которая завершилась приводом активистов в отделение полиции.
Там участникам акции объяснили, что их задержание связано с нарушением режима самоизоляции и составили протоколы об административном нарушении
Как ранее писал «Рамблер», актриса Агата Муцениеце сдержала обещание и подала документы на развод. Скоро она станет официально свободной женщиной.
На сайте Головинского районного суда появилось заявление артистки. Бракоразводный процесс Муцениеце с Павлом Прилучным скоро запустят.
Видео дня. Подсветка театра за 400 миллионов обескуражила Новосибирск
Шоу-бизнес , Агата Муцениеце
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МВД рассказали о штрафах за отказ от тестов на…
В МВД рассказали о штрафах за отказ от тестов на…
Перенёсшую COVID-19 Бабкину обвинили в «придурковатости»
Перенёсшую COVID-19 Бабкину обвинили в «придурковатости»
Скандал с «супертелочкой» получил продолжение
Скандал с «супертелочкой» получил продолжение
Заболевшая COVID-19 Навка показала фото из больницы
Заболевшая COVID-19 Навка показала фото из больницы
Украина объяснила взятие под контроль границы с РФ
Украина объяснила взятие под контроль границы с РФ
Видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
00:41
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
00:28
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
Крушение истребителя F-22 попало на видео
00:41
Крушение истребителя F-22 попало на видео
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
05:54
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
Раскрыта судьба медицинских масок по 7 рублей
00:17
Раскрыта судьба медицинских масок по 7 рублей
Общество
«Что взять с пьяни?»: как Горбачев ввел «сухой закон»
02:41
«Что взять с пьяни?»: как Горбачев ввел «сухой закон»
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение