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Актрису Агату Муцениеце забрали в полицию за нарушение режима самоизоляции, — рассказывает Телеграм-канал 112.

Агата в составе инициативной группы вышла на акцию протеста против стройки на Березовой аллее у станции «Речной вокзал» столичного метрополитена.

Произошла стычка с полицейскими, которая завершилась приводом активистов в отделение полиции.

Там участникам акции объяснили, что их задержание связано с нарушением режима самоизоляции и составили протоколы об административном нарушении

Как ранее писал «Рамблер», актриса Агата Муцениеце сдержала обещание и подала документы на развод. Скоро она станет официально свободной женщиной.

На сайте Головинского районного суда появилось заявление артистки. Бракоразводный процесс Муцениеце с Павлом Прилучным скоро запустят.