Гоген Солнцев лишил жену-скандалистку денег и интима

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Скандальный шоумен вновь делился перипетиями своей семейной жизни в программе Андрея Малахова «Прямой эфир».

На фоне режима самоизоляции Гоген, как он рассказал, выясняет отношения с Терешкович, из-за чего, по его словам, впал в депрессию и даже вынужден пить лекарства.

Его пожилая супруга, которую он обвинял в пристрастии к алкоголю, продолжает огорчать мужа неадекватными выходками.

Как сказал один из сотрудников программы, чьи слова приводит «Собеседник», справиться с ней Солнцев не может,

«Он уже ее лишил денег и интима».

Между тем, в инстаграме скандальный артист выкладывает вполне милые семейные снимки.