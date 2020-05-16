Гоген Солнцев лишил жену-скандалистку денег и интима

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Гоген Солнцев рассказал о новых выходках жены 

Ирина Лебедева и ещё 1 21 минуту назад
Скандальный шоумен вновь делился перипетиями своей семейной жизни в программе Андрея Малахова «Прямой эфир».
На фоне режима самоизоляции Гоген, как он рассказал, выясняет отношения с Терешкович, из-за чего, по его словам, впал в депрессию и даже вынужден пить лекарства.
Солнцев поместил жену-курьера в спиртовую ванну
Его пожилая супруга, которую он обвинял в пристрастии к алкоголю, продолжает огорчать мужа неадекватными выходками.
Как сказал один из сотрудников программы, чьи слова приводит «Собеседник», справиться с ней Солнцев не может,
«Он уже ее лишил денег и интима».
Между тем, в инстаграме скандальный артист выкладывает вполне милые семейные снимки.
Как сообщал «Рамблер», фрик Гоген Солнцев в Instagram сообщил, что теперь ему готовит «подруга семьи» Лидия Александровна.
Куда при этом запропастилась его любимая супруга Екатерина Терешкович, он не пояснил. Ранее шоумен рассказывал, что теперь они живут втроем.
Комментарии 9
Шоу-бизнес , Видео , Андрей Малахов , Екатерина Терешкович , Гоген Солнцев , ИД "Собеседник"
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