Гоген Солнцев лишил жену-скандалистку денег и интима

Скандальный шоумен вновь делился перипетиями своей семейной жизни в программе Андрея Малахова «Прямой эфир».
На фоне режима самоизоляции Гоген, как он рассказал, выясняет отношения с Терешкович, из-за чего, по его словам, впал в депрессию и даже вынужден пить лекарства.
Его пожилая супруга, которую он обвинял в пристрастии к алкоголю, продолжает огорчать мужа неадекватными выходками.
Как сказал один из сотрудников программы, чьи слова приводит «Собеседник», справиться с ней Солнцев не может,
«Он уже ее лишил денег и интима».
Между тем, в инстаграме скандальный артист выкладывает вполне милые семейные снимки.
Как сообщал «Рамблер», фрик Гоген Солнцев в Instagram сообщил, что теперь ему готовит «подруга семьи» Лидия Александровна.
Куда при этом запропастилась его любимая супруга Екатерина Терешкович, он не пояснил. Ранее шоумен рассказывал, что теперь они живут втроем.