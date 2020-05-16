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Скандал: Дана Борисова без спроса взяла чужие туфли 

Ирина Лебедева 14 минут назад
Скандал: Борисова без спроса взяла чужие туфли
Фото: Instagram
Дана Борисова была приглашена участвовать в шоу «Пусть говорят», посвященному Марату Башарову. Также одной из участниц была журналист Мариана Саид-Шах.
Во время съемки Мариана неожиданно увидела, что Дана вышла в студию в ее туфлях. Девушка была крайне удивлена, и после съемок попросила Дану вернуть обувку, — сообщает Экспресс Газета.
Однако сначала Борисова отказалась это делать, мотивируя свой отказ тем, что ей еще предстоит фотосессия. Более того, Борисова предложила вернуть обувь на следующий день — курьером.
И только после того, как к делу подключились другие участники съемок, туфли были возвращены их владелице.
Предположительно, Борисова, приехав в студию, забыла дома «сменную обувь». Но, как говорят очевидцы, телеведущая не растерялась — она перешерстила пакеты в гримерке и нашла подходящие туфли.
В инстаграме Борисовой фолловеры интересуются, почему она появляется на публике в одной и той же обуви?
«Дана, а почему практически на всех фото вы в одних и тех же туфлях?»
Телеведущая включилась в разговор.
«Это мои специальные туфли Джими чу за 40 тысяч из ЦУМа, я в них хожу только на съёмку. Берегу, ни разу в жизни на улицу не надела, они офигенский и подо все подходят. Пока второй такой пары у меня нет возможности купить, сами знаете, жизнь какая».
Однако разжалобить подписчиков Борисовой не удалось.
«Даночка, все интернет магазины работают и вам «звезде» могут доставить все что угодно, например из цума. Вы себя позиционируете, как звезду мирового масштаба, все к вашим ногам, Даночка и вещи с помощью курьера тоже».
Как ранее писал «Рамблер», Борисова действительно в последнее время раз за разом оказывается в эпицентре скандалов.
Конфликт с Волочковой, рассуждения о работе в эскорте, демонстрация бюста на публику и многие другие истории не способствуют улучшению ее репутации.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Марат Башаров , Дана Борисова , ЦУМ
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