Скандал: Борисова без спроса взяла чужие туфли

Во время съемки Мариана неожиданно увидела, что Дана вышла в студию в ее туфлях. Девушка была крайне удивлена, и после съемок попросила Дану вернуть обувку, — сообщает Экспресс Газета.

Однако сначала Борисова отказалась это делать, мотивируя свой отказ тем, что ей еще предстоит фотосессия. Более того, Борисова предложила вернуть обувь на следующий день — курьером.

И только после того, как к делу подключились другие участники съемок, туфли были возвращены их владелице.

Предположительно, Борисова, приехав в студию, забыла дома «сменную обувь». Но, как говорят очевидцы, телеведущая не растерялась — она перешерстила пакеты в гримерке и нашла подходящие туфли.

В инстаграме Борисовой фолловеры интересуются, почему она появляется на публике в одной и той же обуви?

«Дана, а почему практически на всех фото вы в одних и тех же туфлях?»

Телеведущая включилась в разговор.

«Это мои специальные туфли Джими чу за 40 тысяч из ЦУМа, я в них хожу только на съёмку. Берегу, ни разу в жизни на улицу не надела, они офигенский и подо все подходят. Пока второй такой пары у меня нет возможности купить, сами знаете, жизнь какая».

Однако разжалобить подписчиков Борисовой не удалось.

«Даночка, все интернет магазины работают и вам «звезде» могут доставить все что угодно, например из цума. Вы себя позиционируете, как звезду мирового масштаба, все к вашим ногам, Даночка и вещи с помощью курьера тоже».

Как ранее писал «Рамблер», Борисова действительно в последнее время раз за разом оказывается в эпицентре скандалов.