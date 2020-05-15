Одна из сестер Зайцевых встречалась с Чаком Норрисом 

Зайцева, как сообщал «Рамблер», — участница дуэта сестры Зайцевы. Второй его участницей является близняшка Елены Татьяна. Сегодня обе стали героинями шоу «Судьба человека». В ходе него Елена рассказала, что у нее был роман с Норрисом. Актер был бизнес-партнером мужа Татьяны Ника Виссоковского — американца, владевшего казино в Москве.

«Наш роман продолжался очень недолгое время», — призналась Елена.

Она объяснила это тем, что просто не хотела блудствовать, а также тем, что Норрис — человек не для семьи.

Кроме того, певица не доверяла ему, мировой знаменитости, которую всегда окружало множество поклонниц. Елена добавила, что актер красиво за ней ухаживал, а сейчас часто показывает своим детям, близнецам, клипы сестер Зайцевых.