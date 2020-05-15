Одна из сестер Зайцевых встречалась с Чаком Норрисом 

Российская певица Елена Зайцева встречалась с американским актером Чаком Норрисом. Об этом она сама рассказала в эфире телеканала «Россия».
Зайцева, как сообщал «Рамблер», — участница дуэта сестры Зайцевы. Второй его участницей является близняшка Елены Татьяна. Сегодня обе стали героинями шоу «Судьба человека». В ходе него Елена рассказала, что у нее был роман с Норрисом. Актер был бизнес-партнером мужа Татьяны Ника Виссоковского — американца, владевшего казино в Москве.
«Наш роман продолжался очень недолгое время», — призналась Елена.
Она объяснила это тем, что просто не хотела блудствовать, а также тем, что Норрис — человек не для семьи.
Кроме того, певица не доверяла ему, мировой знаменитости, которую всегда окружало множество поклонниц. Елена добавила, что актер красиво за ней ухаживал, а сейчас часто показывает своим детям, близнецам, клипы сестер Зайцевых.
В апреле актер Борис Смолкин признался, что у него был роман с актрисой Ольгой Прокофьевой во время съемок в сериале «Моя прекрасная няня». Смолкин играл в нем дворецкого Константина Семенова, а Прокофьева — финансового директора Жанну Ижевскую.