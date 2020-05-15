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Дети умершей Цывиной грызутся из-за наследства 

Алиса Селезнёва 34 минуты назад
Дети умершей Цывиной грызутся из-за наследства
Фото: РИА Новости
Дети Ирины Цывиной, умершей в апреле 2019 года, никак не могут решить вопрос наследства, так как сын актрисы отказался делиться доходом от сдачи имущества с сестрой. Об этом пишет «СтарХит».
Как сообщал «Рамблер», Ирина Цывина скончалась в ночь на 18 апреля 2019 года на 56-м году жизни. В собственности актрисы находилось три квартиры в Москве и загородный дом в Мытищинском районе Подмосковья. По закону имущество должно было быть разделено между ее детьми — Евгением и Зинаидой, однако брат и сестра разругались из-за наследства.
В конце февраля адвокат семьи Юлия Вербицкая-Линник подтвердила, что наследство между детьми артистки поделено поровну, теперь все их доходы и расходы являются совместной собственностью. Однако Евгений решил, что не будет делиться с сестрой, сообщил источник «СтарХит».
«Он сдал все квартиры и на заработанные деньги спокойно живет. Женя ни копейки не высылает сестре! А ведь Зина по праву наследница половины имущества», — рассказал изданию Дмитрий, сосед Евгения.
По данным издания, Зинаида живет в Америке и не может сейчас решить возникшую проблему, однако уже связалась с адвокатами. После отмены карантина она намерена приехать в Москву и поговорить с братом.
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Шоу-бизнес , StarHit
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