Неизвестный привез к могиле Началовой тысячу роз

Неизвестный мужчина привез тысячу роз на могилу певицы Юлии Началовой. Об этом посетители Троекуровского кладбища рассказали «Дням.ру»

В марте 2019 года, как сообщал «Рамблер», Началова скончалась в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета. Она была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

В один из дней в 20-х числах марта 2020 года на закате на кладбище приехал молодой мужчина с водителем и стал доставать из автомобиля розы, на вид около тысячи штук, и относить их к могиле Началовой. После этого он бросился на могилу и зарыдал.

«Он все причитал: "Юленька моя…". Может, любовник бывший…» — рассказали «Дням.ру» собеседники, подчеркнув, что это был точно не судья из Нижнего Новгорода Вячеслав Кудря — последний возлюбленный Началовой.