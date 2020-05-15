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Неизвестный возложил тысячу роз к могиле Началовой 

Артём Кульша 11 минут назад
Неизвестный привез к могиле Началовой тысячу роз
Фото: ТАСС
Неизвестный мужчина привез тысячу роз на могилу певицы Юлии Началовой. Об этом посетители Троекуровского кладбища рассказали «Дням.ру».
В марте 2019 года, как сообщал «Рамблер», Началова скончалась в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета. Она была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.
В один из дней в 20-х числах марта 2020 года на закате на кладбище приехал молодой мужчина с водителем и стал доставать из автомобиля розы, на вид около тысячи штук, и относить их к могиле Началовой. После этого он бросился на могилу и зарыдал.
«Он все причитал: "Юленька моя…". Может, любовник бывший…» — рассказали «Дням.ру» собеседники, подчеркнув, что это был точно не судья из Нижнего Новгорода Вячеслав Кудря — последний возлюбленный Началовой.
В 2001-2004 годах Началова была замужем за певцом Дмитрием Ланским, в 2006-2011 годах — за футболистом Евгением Алдониным, а в 2011-2016 годах встречалась с хоккеистом Александром Фроловым. В отношениях с Кудрей она состояла с 2018 года.
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Шоу-бизнес , Александр Фролов , Евгений Алдонин
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