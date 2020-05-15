Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Придурковатость и бравада»: Соседов разнёс перенёсшую COVID-19 Бабкину 

News.ru и ещё 1 3 часа назад
Перенёсшую COVID-19 Бабкину обвинили в «придурковатости»
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал ролик, на котором народная артистка России Надежда Бабкина исполняет песню «День победы».
Интернет-пользователи заметили, что певица выглядела странно. Они считают, что Бабкиной, недавно переболевшей коронавирусной инфекцией, не стоило подыматься с постели. Ей надо было окончательно восстановиться, чтобы продемонстрировать весь диапазон своих голосовых связок, а не эту хрипоту.
Придурковатость, провокация, бравада есть. А где чистое пение? Она захотела всех нас поставить в тупик. Смотреть на это не вполне приятно, но именно к такому эффекту она и стремилась. Вот видно, что она кайфует от всего этого. От своей дури, — считает Соседов.
По его словам, у звезды есть огромное состояние, поэтому непонятно, что она пыталась донести своим выступлением. Бабкина напомнила ему жадную обезьяну из старого анекдота, пишет «Дни.ру».
Бабкина обратилась в больницу с жалобой на плохое самочувствие 1 апреля. Певице потребовалась госпитализация, в какой-то период её состояние ухудшилось настолько, что медики решили ввести женщину в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ. По данным ряда СМИ, у певицы был выявлен коронавирус, в то же время представители артистки заявляли, что её анализы на COVID-19 были отрицательными.
Как писал NEWS.ru, врачи медицинского учреждения, в котором лежала Надежда Бабкина назвали её настоящий диагноз — «коронавирус».
Видео дня. Обругала матом: как соцработница из Уфы унижает детей
News.ru: последние новости
Внучка Федосеевой-Шукшиной отказалась возвращать квартиру в Финляндии Внучка Федосеевой-Шукшиной отказалась возвращать квартиру в Финляндии Викторию Боню отказались обслуживать в бутике в Монако Викторию Боню отказались обслуживать в бутике в Монако Муцениеце подала на развод с Прилучным Муцениеце подала на развод с Прилучным
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Надежда Бабкина , Сергей Соседов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол США в ОБСЕ сделал заявление по Крыму
Посол США в ОБСЕ сделал заявление по Крыму
Светлана Рожкова рассказала о борьбе с циррозом
Светлана Рожкова рассказала о борьбе с циррозом
Швеция: особый путь к смерти
Швеция: особый путь к смерти
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы
Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы
Видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение