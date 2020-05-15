Канделаки раскритиковала Тарасова за Бузовe

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Телеведущая Тина Канделаки выступила с критикой в адрес футболиста Дмитрия Тарасова из-за того, что он раскрыл настоящую причину развода с Ольгой Бузовой.

Ранее Тарасов заявил, что препятствием их браку стало нежелание Бузовой иметь детей, в то время как спортсмен очень хотел большую семью.

Ну зачем всей стране знать подробности, составляющие суперличную жизнь Оли Бузовой, Дим? Ну это же просто некрасиво! — написала журналистка в Instagram.

По её словам, «время джентльменов безвозвратно ушло».

Как писал NEWS.ru, Ольга Бузова и блогер Давид Манукян сняли забавный ролик, в котором они показали типичную влюблённую пару, находящуюся на карантине.