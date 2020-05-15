Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Канделаки раскритиковала Тарасова за интервью о Бузовой 

News.ru 1 час назад
Канделаки раскритиковала Тарасова за Бузовe
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Телеведущая Тина Канделаки выступила с критикой в адрес футболиста Дмитрия Тарасова из-за того, что он раскрыл настоящую причину развода с Ольгой Бузовой.
Ранее Тарасов заявил, что препятствием их браку стало нежелание Бузовой иметь детей, в то время как спортсмен очень хотел большую семью.
Ну зачем всей стране знать подробности, составляющие суперличную жизнь Оли Бузовой, Дим? Ну это же просто некрасиво! — написала журналистка в Instagram.
По её словам, «время джентльменов безвозвратно ушло».
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Дима Тарасов сходил к Алёне Жигаловой на ее YouTube-шоу, и те фрагменты, которые я увидела, дают мне право переименовать его в «Дима! Блин» 😂 ⠀ Ну зачем всей стране знать подробности, составляющие суперличную жизнь Оли Бузовой, Дим? Ну это же просто некрасиво! Я понимаю, время джентльменов безвозвратно ушло, но можно же как-то во внутреннем диалоге договориться не прыгать лицом на вентилятор? ⠀ Далее. Я не первый раз слышу, что вот, Тина Канделаки поддержала Регину Тодоренко. Внимательно: я высказалась против ее уничтожения в Сети. Свою позицию по домашнему насилию я озвучиваю чуть ли не раз в неделю в своем телеграм-канале, да и здесь совсем недавно был пост о психологическом абьюзе. ⠀ Для тех, кто забыл: я категорически против любых форм унижения женщин, детей и мужчин (такое у нас тоже есть). Я против любых форм насилия. Я против того, чтобы женщины были созависимы от террористов в своем доме, терпели и оправдывали их поведение. Поймите, когда ты искренен, ты физически не можешь быть непоследовательным в отстаивании своей позиции. ⠀ Я открыта к обсуждению этих проблем на всех площадках. Никто не запретит мне презирать мужчин, которые издеваются над своими партнёрами, превозносят себя за их счёт и полагают, что вся семья должна на цыпочках ходить вокруг их величества.

Публикация от  Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

Как писал NEWS.ru, Ольга Бузова и блогер Давид Манукян сняли забавный ролик, в котором они показали типичную влюблённую пару, находящуюся на карантине.
Видео дня. Обругала матом: как соцработница из Уфы унижает детей
News.ru: последние новости
Викторию Боню отказались обслуживать в бутике в Монако Викторию Боню отказались обслуживать в бутике в Монако Внучка Федосеевой-Шукшиной отказалась возвращать квартиру в Финляндии Внучка Федосеевой-Шукшиной отказалась возвращать квартиру в Финляндии Алибасов обжаловал отказ по иску к производителю «Крота» Алибасов обжаловал отказ по иску к производителю «Крота»
Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Тарасов , Тина Канделаки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Начальник столичного метро рассказал о призраках
Начальник столичного метро рассказал о призраках
«За супертелочку»: судье не простили видео
«За супертелочку»: судье не простили видео
Посол США в ОБСЕ сделал заявление по Крыму
Посол США в ОБСЕ сделал заявление по Крыму
Арестован ключевой фигурант дела Boeing MH17
Арестован ключевой фигурант дела Boeing MH17
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
Видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение