Внучка Федосеевой-Шукшиной не спешит отдавать квартиру

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Выяснения отношений из-за недвижимости в семье Шукшиных продолжаются.

Не успела еще публика осмыслить запутанную историю с дарением Федосеевой-Шукшиной двухкомнатной квартиры в Новой Москве Бари Алибасову и ее скоропостижной продажей помощнику продюсера, как возникла новая тема, — сообщает портал zelv.ru.

Внучка Лидии Николаевны Анна, пообещавщая на всю Россию в эфире ток-шоу вернуть бабушке квартиру в Финляндии, не торопится исполнять сдержать свое слово.

Квартира эта двухкомнатная, и ее в свое время подарила супруге писателя поклонница его творчества бизнесвумен Вера Рейникайнен.

По словам адвоката 81-летней актрисы Юлии Вербицкой-Линник, Анна ссылается на симптомы коронавирусной инфекции и затягивает подписание договора.

Сейчас сторона Федосеевой-Шукшиной ждет, когда у девушки решатся проблемы со здоровьем.