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Внучка Федосеевой-Шукшиной не спешит отдавать бабушке квартиру 

Ирина Лебедева и ещё 4 28 минут назад
Внучка Федосеевой-Шукшиной не спешит отдавать квартиру
Фото: РИА Новости
Выяснения отношений из-за недвижимости в семье Шукшиных продолжаются.
Не успела еще публика осмыслить запутанную историю с дарением Федосеевой-Шукшиной двухкомнатной квартиры в Новой Москве Бари Алибасову и ее скоропостижной продажей помощнику продюсера, как возникла новая тема, — сообщает портал zelv.ru.
Внучка Лидии Николаевны Анна, пообещавщая на всю Россию в эфире ток-шоу вернуть бабушке квартиру в Финляндии, не торопится исполнять сдержать свое слово.
Квартира эта двухкомнатная, и ее в свое время подарила супруге писателя поклонница его творчества бизнесвумен Вера Рейникайнен.
По словам адвоката 81-летней актрисы Юлии Вербицкой-Линник, Анна ссылается на симптомы коронавирусной инфекции и затягивает подписание договора.
Сейчас сторона Федосеевой-Шукшиной ждет, когда у девушки решатся проблемы со здоровьем.
Как ранее писал «Рамблер», Внучка актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной продала долю в мемориальной квартире своего деда, известного писателя Василия Шукшина, на улице Бочкова в Москве.
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Шоу-бизнес , Другое , Василий Шукшин , Бари Алибасов , Москва
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