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Алибасов обжаловал отказ по иску к производителю «Крота» 

News.ru и ещё 2 3 часа назад
Алибасов обжаловал отказ по иску к производителю «Крота»
Фото: АГН Москва/Global Look Press
Жалобу продюсера Бари Алибасова на решение Мосгорсуда отказать в иске к производителю «Крота» принял Второй кассационный суд Москвы.
В суд поступила кассационная жалоба Алибасова, — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Динара Муслимова.
Отмечается, что ранее пресненский районный суд Москвы принял решение отказать в иске Алибасову к сети гипермаркетов «Ашан» и ООО «АМС Медиа», производящему средство для очистки труб «Крот».
В июне Алибасов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Его представители сообщили, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. У продюсера диагностировали сильные ожоги пищеварительной системы, неделю он провёл в коме.
Алибасов оценил ущерб, причинённый его здоровью, в 85 млн рублей, а моральный вред — в 15 млн рублей, писал NEWS.ru.
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Шоу-бизнес , Бари Алибасов , Ашан , Мосгорсуд , РИА Новости , Москва
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