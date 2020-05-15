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Актер из «Мстителей» рассказал о пристрастии Шварценеггер к огурцам с мороженым 

Lenta.ru 43 минуты назад
Раскрыта необычная слабость дочери Шварценеггера
Фото: Reuters
Голливудский актер Крис Пратт рассказал о пристрастии его жены — писательницы Кэтрин Шварценеггер к соленым огурцам с мороженым. Об этом сообщает журнал Extra.
Артист из «Мстителей» признался, что беременная дочь актера и политика Арнольда Шварценеггера подтолкнула попробовать и его.
«Никогда не думал, что мне понравится такое сочетание», — удивился Пратт.
Он рассказал, что на днях начал жаловаться, что у него болят бедро и поясница, а также на легкую прибавку в весе из-за карантина.
«Моя жена так мило посмотрела на меня и поняла, что не могу жаловаться на такую чепуху», — поделился актер.
Пратт впервые подтвердил, что они с Шварценеггер ждут ребенка, однако слухи о беременности писательницы появились еще в апреле. Папарацци сумели заснять ее во время прогулки по Лос-Анджелесу вместе с ее матерью — телеведущей Марией Шрайвер. Увидевшая фотографов 30-летняя писательница поспешила прикрыть свой живот.
Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер поженились в июне 2019 года. Церемония бракосочетания прошла на частном ранчо в Калифорнии.
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Шоу-бизнес , Арнольд Шварценеггер , Крис Пратт , Мария Шрайвер
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