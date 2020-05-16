Собчак нашла приятное в карантине

Телеведущая Ксения Собчак нашла положительную сторону в самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции: звезда получила возможность больше времени проводить с сыном Платоном.
Как призналась Собчак в своем Instagram, ребенок является главным мужчиной в ее жизни, быть рядом с которым целыми днями — «невообразимое счастье».
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Я должна сказать спасибо карантину за то, что уже два месяца я каждое утро провожу с моим самым главным мужчиной. Я всегда старалась каждый день выделять ему время до и после работы, но проводить дни и недели напролет-невообразимое счастье, а главное-совсем другое ощущение близости❤️
Этот пост Собчак сопроводила видео, на котором маленький Платон, весело подпрыгивая, поет строчку из песни «Калинка-малинка».
Подписчики оценили искренность телеведущей и выступление Платона, менее чем за полдня после публикации пост собрал почти 830 тысяч лайков.
Ранее Ксения Собчак объяснила, почему у нее с мужем Константином Богомоловым раздельный бюджет.