Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У Берковой отобрали авто утонувшего мужа из-за штрафов 

Павел Тиунов 37 минут назад
Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова лишилась автомобиля своего исчезнувшего несколько лет назад супруга из-за неоплаты большого количества штрафов, сообщает Telegram-канал Mash. Машину эвакуировали на штраф-стоянку до тех пор, пока судебные приставы не решат ее судьбу.
Беркова показала квартиру с сейфом для секс-игрушек
Журналисты отмечают, супруг артистки бизнесмен Владимир Савро исчез во время отдыха с Берковой на Черном море. Якобы пару смыло волной: девушку удалось спасти, а мужчину спасатели найти не смогли.
С тех пор Беркова управляла автомобилем Nissan, который раньше принадлежал Савро. По данным СМИ, накануне на МКАД актрису остановили инспекторы ДПС. Пробив информацию об авто по базе, правоохранители обнаружили, что за машиной числится «тонна штрафов» и 66 ограничений. В результате полицейские приняли решение эвакуировать Nissan на штрафстоянку, а Беркову передать судебным приставам.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Елена Беркова заявила, что ждет ребенка во второй раз. Актриса опубликовала снимок в соцсетях, на котором держит положительный тест на беременность. В настоящее время она замужем за актером Андреем Стояновым.
Комментарии 5
Шоу-бизнес , Видео , Андрей Стоянов , Елена Беркова , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве аннулировали более 60 тыс. пропусков
В Москве аннулировали более 60 тыс. пропусков
Украина столкнулась с новой проблемой
Украина столкнулась с новой проблемой
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
Россиян предупредили о «военном сценарии»
Россиян предупредили о «военном сценарии»
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Видео
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
00:51
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
Происшествия Пожары
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
02:14
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение