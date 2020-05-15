Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова лишилась автомобиля своего исчезнувшего несколько лет назад супруга из-за неоплаты большого количества штрафов, сообщает Telegram-канал Mash. Машину эвакуировали на штраф-стоянку до тех пор, пока судебные приставы не решат ее судьбу.
Журналисты отмечают, супруг артистки бизнесмен Владимир Савро исчез во время отдыха с Берковой на Черном море. Якобы пару смыло волной: девушку удалось спасти, а мужчину спасатели найти не смогли.
С тех пор Беркова управляла автомобилем Nissan, который раньше принадлежал Савро. По данным СМИ, накануне на МКАД актрису остановили инспекторы ДПС. Пробив информацию об авто по базе, правоохранители обнаружили, что за машиной числится «тонна штрафов» и 66 ограничений. В результате полицейские приняли решение эвакуировать Nissan на штрафстоянку, а Беркову передать судебным приставам.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Елена Беркова заявила, что ждет ребенка во второй раз. Актриса опубликовала снимок в соцсетях, на котором держит положительный тест на беременность. В настоящее время она замужем за актером Андреем Стояновым.