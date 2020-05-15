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Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова лишилась автомобиля своего исчезнувшего несколько лет назад супруга из-за неоплаты большого количества штрафов, сообщает Telegram-канал Mash. Машину эвакуировали на штраф-стоянку до тех пор, пока судебные приставы не решат ее судьбу.

Журналисты отмечают, супруг артистки бизнесмен Владимир Савро исчез во время отдыха с Берковой на Черном море. Якобы пару смыло волной: девушку удалось спасти, а мужчину спасатели найти не смогли.

С тех пор Беркова управляла автомобилем Nissan, который раньше принадлежал Савро. По данным СМИ, накануне на МКАД актрису остановили инспекторы ДПС . Пробив информацию об авто по базе, правоохранители обнаружили, что за машиной числится «тонна штрафов» и 66 ограничений. В результате полицейские приняли решение эвакуировать Nissan на штрафстоянку, а Беркову передать судебным приставам.