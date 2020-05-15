Цискаридзе пожаловался на травлю

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Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе раскритиковал руководство Большого театра и рассказал, что его там травили. Об этом сообщает «СтарХит».

По мнению Цискаридзе, с начала 2000-х годов в театре «стало твориться что-то ужасное».

«Все полетело в тар-тарары. Оно стало уничтожать все: здание, систему…» — цитирует артиста издание.

Цискаридзе отметил, что не хотел участвовать в передрягах.

«Меня там гнобили. В театре надо распустить всех, потому что все, что там происходит — преступление», — заявил он.

Артист рассказал, что протанцевал 21 год и сам остановился. Он объяснил, что его амплуа — принц, поэтому как только начинается старение, «это начнет вызывать нехороший эффект».

Как сообщал «Рамблер», ранее Цискаридзе рассказывал о «подставах» на спектаклях в Большом театре от других артистов и сравнивал эту работу с минным полем.