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Цискаридзе рассказал о травле в Большом театре 

Мария Иванова 1 час назад
Цискаридзе пожаловался на травлю
Фото: РИА Новости
Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе раскритиковал руководство Большого театра и рассказал, что его там травили. Об этом сообщает «СтарХит».
По мнению Цискаридзе, с начала 2000-х годов в театре «стало твориться что-то ужасное».
«Все полетело в тар-тарары. Оно стало уничтожать все: здание, систему…» — цитирует артиста издание.
Цискаридзе отметил, что не хотел участвовать в передрягах.
«Меня там гнобили. В театре надо распустить всех, потому что все, что там происходит — преступление», — заявил он.
Артист рассказал, что протанцевал 21 год и сам остановился. Он объяснил, что его амплуа — принц, поэтому как только начинается старение, «это начнет вызывать нехороший эффект».
Цискаридзе назвал условие для появления у него детей
Как сообщал «Рамблер», ранее Цискаридзе рассказывал о «подставах» на спектаклях в Большом театре от других артистов и сравнивал эту работу с минным полем.
Видео дня. Обругала матом: как соцработница из Уфы унижает детей
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Шоу-бизнес , Николай Цискаридзе
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