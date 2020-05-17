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Дочь Ивана Урганта выложила снимок в майке на голое тело 

Ирина Лебедева и ещё 7 17 минут назад
Дочь Урганта показала фотографию без лифчика
Фото: РИА Новости
У Ивана Урганта есть взрослая дочь от первого брака.
Эрика учится в университете в Соединенных Штатах и у нее есть бойфренд, афроамериканец по имени Мозес.
Дочь Урганта нашла темнокожего бойфренда
В отличие от многих звездных наследниц, Эрика не слишком интересуется люксовыми автомобилями и брендовыми нарядами.
Свое будущее девушка видит в творческой реализации, — рассказывает Экспресс Газета.
Эрика и ее молодой человек увлечены музыкой.
«Выкладывать новую музыку — это мое все, я этим занимаюсь уже 3 года. Но в планах выпустить свой микс, снять и смонтировать видео на 16мм камеру, выпустить присеты, и ещё много всего, что я задумала. Иногда опускаются руки, потому что не всегда в себя верю, но надо себе же и напоминать, что все получится, если трудиться и стремиться к цели», — написала Эрика в микроблоге.
Судя по фотографиям в инстаграме, девушка любит вещи в формате свободного городского стиля.
Похоже, она носит, практически не снимая, любимое жемчужное ожерелье, а вот бюстгальтер не считает обязательным предметом туалета.
Как ранее писал «Рамблер», в новом выпуске своего авторского шоу на Первом канале телеведущий Иван Ургант пошутил о том, как изменится отдых в Турции после пандемии коронавируса.
Он напомнил, что в конце мая начнут открываться отели в турецких городах.
Видео дня. Евровидение-2021 пройдёт в Роттердаме
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Шоу-бизнес , Иван Ургант
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