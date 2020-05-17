Дочь Урганта показала фотографию без лифчика

Все новости на карте

Ивана Урганта есть взрослая дочь от первого брака.

Эрика учится в университете в Соединенных Штатах и у нее есть бойфренд, афроамериканец по имени Мозес.

В отличие от многих звездных наследниц, Эрика не слишком интересуется люксовыми автомобилями и брендовыми нарядами.

Свое будущее девушка видит в творческой реализации, — рассказывает Экспресс Газета.

Эрика и ее молодой человек увлечены музыкой.

«Выкладывать новую музыку — это мое все, я этим занимаюсь уже 3 года. Но в планах выпустить свой микс, снять и смонтировать видео на 16мм камеру, выпустить присеты, и ещё много всего, что я задумала. Иногда опускаются руки, потому что не всегда в себя верю, но надо себе же и напоминать, что все получится, если трудиться и стремиться к цели», — написала Эрика в микроблоге.

Судя по фотографиям в инстаграме, девушка любит вещи в формате свободного городского стиля.

Похоже, она носит, практически не снимая, любимое жемчужное ожерелье, а вот бюстгальтер не считает обязательным предметом туалета.

Как ранее писал «Рамблер», в новом выпуске своего авторского шоу на Первом канале телеведущий Иван Ургант пошутил о том, как изменится отдых в Турции после пандемии коронавируса.