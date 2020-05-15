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Фадеев раскритиковал российских рэперов 

Алиса Селезнёва и ещё 7 42 минуты назад
Фадеев обрушился на российских рэперов
Фото: fadeevmaxim/instagram.com
По мнению продюсера Максима Фадеева, скоро пафосные российские рэперы «превратятся в гномов». Об этом он рассказал в интервью платформе Premier premier.one.
«Рамблер» писал, что ранее Максим Фадеев уволил всех артистов своего лейбла Malfa, заявив, что весь контент был отдан в безвозмездное пользование музыкантам, кроме двоих, с которыми ведутся судебные споры.
По словам продюсера, ему не нравится, что российские рэперы из «босяков превращаются в надушенных и побритых».
«Если ты босяк, то и читай босяцкие тексты. Раньше я слушал, а потом увидел, как они живут и что говорят в своих текстах, и что все совсем по-другому. Для меня это зашквар», — подчеркнул Фадеев, сделав исключение для Скриптонита, который «себя никак не дискредитировал».
По его мнению, еще год-два и «все эти рэперы превратятся в гномов».
«Все те, кто сегодня стоит в пафосе наверху, они все окажутся внизу. Музыка возвращается», — заявил он.
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Шоу-бизнес , Другое , Максим Фадеев
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