Фадеев обрушился на российских рэперов

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По мнению продюсера Максима Фадеева, скоро пафосные российские рэперы «превратятся в гномов». Об этом он рассказал в интервью платформе Premier premier.one

«Рамблер» писал, что ранее Максим Фадеев уволил всех артистов своего лейбла Malfa, заявив, что весь контент был отдан в безвозмездное пользование музыкантам, кроме двоих, с которыми ведутся судебные споры.

По словам продюсера, ему не нравится, что российские рэперы из «босяков превращаются в надушенных и побритых».

«Если ты босяк, то и читай босяцкие тексты. Раньше я слушал, а потом увидел, как они живут и что говорят в своих текстах, и что все совсем по-другому. Для меня это зашквар», — подчеркнул Фадеев, сделав исключение для Скриптонита, который «себя никак не дискредитировал».

По его мнению, еще год-два и «все эти рэперы превратятся в гномов».