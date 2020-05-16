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«Я поговорила с Костей»: Эрика Герцег уходит из «ВИА Гры» 

Ирина Лебедева 59 минут назад
«Я поговорила с Костей»: Герцег уходит из «ВИА Гры»
Фото: Instagram
Продюсерский центр Константина Меладзе на своей страничке в социальной сети объявил о том, что начался кастинг девушек от 18 до 25 лет.
Фанаты коллектива гадали — кто же из участниц решил уйти. Как оказалось, уходит Эрика Герцег.
Среди пользователей сети активно муссировались слухи о якобы серьезном романе между Эрикой и Константином Меладзе.
Сейчас Меладзе женат на Вере Брежневой, экс-солистке «ВИА Гры».
Поговаривали даже о скором разводе Меладзе и Брежневой, однако слухи так и остались слухами.
А теперь Эрика объявила о том, что покидает коллектив.
"Я поговорила с Костей, Костя меня поддержал. И я до Нового года работаю в группе, пока не найдем девочку. Надо репетировать, научить ее песням, программе. А я пока еще с вами", — цитируют слова Эрики Dni.ru.
Герцег пела в «ВИА Гре» с 2013 года. Своими планами на будущее певица пока не поделилась.
Как ранее писал «Рамблер», в Сети появился список самых дорогих эскортниц России с их расценками.
В рейтинге, ко всеобщему удивлению, оказалась солистка «ВИА Гры» Эрика Герцег.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Эрика Герцег , Константин Меладзе , Вера Брежнева , Дни.Ру
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