«Я поговорила с Костей»: Герцег уходит из «ВИА Гры»

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Продюсерский центр Константина Меладзе на своей страничке в социальной сети объявил о том, что начался кастинг девушек от 18 до 25 лет.

Фанаты коллектива гадали — кто же из участниц решил уйти. Как оказалось, уходит Эрика Герцег

Среди пользователей сети активно муссировались слухи о якобы серьезном романе между Эрикой и Константином Меладзе.

Поговаривали даже о скором разводе Меладзе и Брежневой, однако слухи так и остались слухами.

А теперь Эрика объявила о том, что покидает коллектив.

"Я поговорила с Костей, Костя меня поддержал. И я до Нового года работаю в группе, пока не найдем девочку. Надо репетировать, научить ее песням, программе. А я пока еще с вами", — цитируют слова Эрики Dni.ru.

Герцег пела в «ВИА Гре» с 2013 года. Своими планами на будущее певица пока не поделилась.

Как ранее писал «Рамблер», в Сети появился список самых дорогих эскортниц России с их расценками.

В рейтинге, ко всеобщему удивлению, оказалась солистка «ВИА Гры» Эрика Герцег.