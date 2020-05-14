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Мама Тимати пожаловалась на травлю в соцсетях 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Мать Тимати пожаловалась на травлю
Фото: globallookpress.com
Мама рэпера Тимати Симона Юнусова заявила в своем Instagram, что хотела бы «покинуть это виртуальное пространство», так как не видит смысла в том, чтобы вести дневник.
«Я серьезно подумываю о том, чтобы покинуть это виртуальное пространство. У меня нет идеи продвижения страницы, цели прославиться, тогда зачем?… Хочется делиться своим опытом с молодёжью, но в какие времена дети прислушивались к старшим?!» — заявила она.
Юнусова также подчеркнула, что вынуждена рассказать о своих отношениях с внуками, чтобы «удовлетворить „праведный гнев“ некоторых подглядывающих и выражающих своё мнение».
«Рождение внучки наполнило жизнь иным смыслом и мне захотелось делиться с вами историей её развития, так как жили мы вместе и Алиса росла на моих глазах. (…) С Алисой я по— прежнему провожу много времени, но живёт она с мамой, как и положено шестилетнему ребёнку», — подчеркнула она.
Говоря о внуке, Юнусова заявила, что не видела его уже два месяца, с тех пор как начал действовать режим самоизоляции из-за коронавируса.
«Адрес, где можно на него посмотреть, вы знаете», — отметила она.
По данным «СтарХит», ранее маму Тимати обвиняли в том, что она слишком рьяно занимается воспитанием внучки, не давая возможности ее матери Алене Шишковой самостоятельно строить отношения с дочерью. При этом злопыхатели выражали уверенность в том, что Симона Юнусова уже якобы нацелилась отнять и маленького внука Ратмира у нынешней возлюбленной своего сына Анастасии Решетовой.
«Рамблер» писал, что Тимати и Алена Шишкова встречались в течение нескольких лет. В марте 2014 года у них родилась дочь Алиса. В настоящее время рэпер встречается с другой моделью, Анастасией Решетовой. В октябре 2019 года она родила ему сына Ратмира.
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Шоу-бизнес , Анастасия Решетова , Тимати
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