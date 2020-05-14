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Светлана Рожкова рассказала о борьбе с циррозом печени 

Павел Тиунов 2 часа назад
Светлана Рожкова рассказала о борьбе с циррозом
Фото: globallookpress.com
Юмористка Светлана Рожкова, которую два года назад медики приговорили к скорой смерти из-за развивающегося цирроза печени, рассказала «Собеседнику», как ей удается избегать плачевного исхода.
Рожкова подчеркнула, что, услышав страшный диагноз, она не впала в депрессию, а начала активно бороться за свою жизнь. Врачи предрекали ей гибель в течение полутора лет, однако спустя уже два года артистка продолжает жить и работать.
«Сейчас я окрепла, моя болезнь под контролем, все рекомендации своего врача я выполняю неукоснительно», — отметила Рожкова.
По ее словам, сегодня прогнозы медиков изменились. Вопреки ожиданиям, болезнь перестала прогрессировать, и враче даже отметили положительную динамику: состояние печени, уверяет юмористка, «идет в плюс».
55-летняя артистка в настоящее время живет с семьей в загородном доме и соблюдает режим самоизоляции. Находясь в добровольном заточении, Рожкова попробовала себя в качестве блогера: начала снимать вайны. Она отметила, что таким образом хочет порадовать своих подписчиков, которым «грустно и скучно».
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Шоу-бизнес , Светлана Рожкова
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