Светлана Рожкова рассказала о борьбе с циррозом

Юмористка Светлана Рожкова , которую два года назад медики приговорили к скорой смерти из-за развивающегося цирроза печени, рассказала «Собеседнику» , как ей удается избегать плачевного исхода.

Рожкова подчеркнула, что, услышав страшный диагноз, она не впала в депрессию, а начала активно бороться за свою жизнь. Врачи предрекали ей гибель в течение полутора лет, однако спустя уже два года артистка продолжает жить и работать.

«Сейчас я окрепла, моя болезнь под контролем, все рекомендации своего врача я выполняю неукоснительно», — отметила Рожкова.

По ее словам, сегодня прогнозы медиков изменились. Вопреки ожиданиям, болезнь перестала прогрессировать, и враче даже отметили положительную динамику: состояние печени, уверяет юмористка, «идет в плюс».

55-летняя артистка в настоящее время живет с семьей в загородном доме и соблюдает режим самоизоляции. Находясь в добровольном заточении, Рожкова попробовала себя в качестве блогера: начала снимать вайны. Она отметила, что таким образом хочет порадовать своих подписчиков, которым «грустно и скучно».