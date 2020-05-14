Почему автор песни «Позови меня с собой» умерла так рано 

Поэтесса Татьяна Снежина ушла из жизни так рано в результате то ли злого рока, то ли случайности. Об этом сообщает «СтарХит»

Снежина, как сообщал «Рамблер», наиболее известна как автор песни «Позови меня с собой», исполненной певицей Аллой Пугачевой . Она скончалась в 1995 году в возрасте 23 лет. Сегодня ей могло исполнится 48 лет.

Снежина родилась в Луганске (тогда — Ворошиловграде). Ее отец был военным, мать — технологом. Будущая поэтесса начала сочинять стихи уже в детстве. Тогда же она начала петь. При этом Снежина никогда не мечтала о славе. В 1993 году она записала несколько песен на студии «КиС-С», в 1994-м дебютировала на сцене, исполнив одну из песен в московском Театре эстрады, в 1995-м влюбилась в продюсера Сергея Бугаева

18 августа 1995-го Снежина, Бугаев и четверо их друзей поехали на микроавтобусе «Ниссан» в Горный Алтай за медом и облепиховым маслом. 21 августа они поехали обратно и столкнулись с грузовым автомобилем МАЗ на 106-м километре Чуйского тракта в Новосибирской области. Все люди, находившиеся в «Ниссане», в том числе Снежина, погибли.