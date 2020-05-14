«Шлюхи милее Родины»: Гоблин разнес фильм «На Париж» 

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Знаменитый переводчик Дмитрий Пучков , более известный под псевдонимом Гоблин, в беседе с корреспондентом «5 канала» раскритиковал создателей фильма «На Париж». По его словам, победители в Великой Отечественной войне выставлены «дегенератами», которым «шлюхи милее, чем Родина».

Ранее, как сообщал «Рамблер», блогер Евгений Баженов на своем канале в YouTube BadComedian выпустил обзор на фильм «На Париж», в котором обвинил киноделов в создании негативного образа советских воинов, в написании плохого сценария, а также в трате денег Министерства культуры на фильм сомнительного качества.

На критику отреагировал исполнитель главной роли в картине — актер Дмитрий Певцов . На своей странице в Instagram он завил, что «На Париж» может содержать художественные недочеты, но вместе с тем отметил уважение к советским воинам, с которым авторы снимали фильм.

Гоблин встал на сторону Баженова. Он отметил, что «предки-победители» в фильме изображены «дегенератами», которые, празднуют Победу в публичном доме.