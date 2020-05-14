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«Шлюхи милее Родины»: Гоблин разнес фильм «На Париж» 

Павел Тиунов 16 минут назад
«Шлюхи милее Родины»: Гоблин разнес фильм «На Париж»
Фото: РИА Новости
Знаменитый переводчик Дмитрий Пучков, более известный под псевдонимом Гоблин, в беседе с корреспондентом «5 канала» раскритиковал создателей фильма «На Париж». По его словам, победители в Великой Отечественной войне выставлены «дегенератами», которым «шлюхи милее, чем Родина».
Ранее, как сообщал «Рамблер», блогер Евгений Баженов на своем канале в YouTube BadComedian выпустил обзор на фильм «На Париж», в котором обвинил киноделов в создании негативного образа советских воинов, в написании плохого сценария, а также в трате денег Министерства культуры на фильм сомнительного качества.
На критику отреагировал исполнитель главной роли в картине — актер Дмитрий Певцов. На своей странице в Instagram он завил, что «На Париж» может содержать художественные недочеты, но вместе с тем отметил уважение к советским воинам, с которым авторы снимали фильм.
Гоблин встал на сторону Баженова. Он отметил, что «предки-победители» в фильме изображены «дегенератами», которые, празднуют Победу в публичном доме.
«Это пропаганда, которую заливают в головы населению. Вот, смотрите, что из себя представляли ваши предки», — выразил негодование Пучков.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Дмитрий Пучков , Дмитрий Певцов , Евгений Баженов , Минкультуры
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