«Мелькает где-то»: Тарасов оценил любовника Бузовой

Возлюбленный певицы и телеведущей Ольги Бузовой певец и блогер Давид Манукян визуально нормальный. Об этом ее бывший муж футболист Дмитрий Тарасов заявил в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Бузова и Тарасов, как сообщал «Рамблер», поженились в 2012 году, а в 2016-м развелись. Сегодня футболист стал гостем шоу «Алена, блин!». Ведущая попросила его оценить нового возлюбленного экс-супруги — в конце 2019 года Бузова объявила, что встречается с Манукяном, более известным под сценическим псевдонимом Дава (Dava).

«Я особо не знаю его. Вижу, мелькает там где-то, мне присылают что-то, но как человека, личность… Что блогер он там, да, но я не смотрел. Я просто особо не углублялся. Мне не до этого. Визуально он нормальный. Я вижу Олю, то, что она довольна, она счастливая. Дай бог здоровья!» — ответил Тарасов.

В конце марта Бузова в эфире шоу «Алена, блин!» заявила, что Тарасов считал ее грудь маленькой, часто попрекал этим и предлагал увеличить, из-за чего у нее возник комплекс и желание сделать пластическую операцию, но она не сделала.