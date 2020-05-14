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«Начала злоупотреблять алкоголем»: психолог объяснил поведение Борисовой 

News.ru 2 часа назад
«Начала злоупотреблять алкоголем»
Фото: danaborisova_official/instagram.com
Телеведущая Дана Борисова опять эпатирует публику своим странным поведением, потому что она, находясь в режиме самоизоляции, снова начала употреблять спиртные напитки. Такое мнение высказал психолог Сергей Ланг.
По его словам, многие начали употреблять алкоголь, чтобы уйти от депрессии.
Всем сейчас сложно, стены давят, люди не знают, что их ждёт в будущем. Срываются, обвиняют друг друга, — объясняет эксперт скандальное поведение Даны Борисовой.
Он считает, что сейчас важно не нарушать зону комфорта другого человека, сообщает KP.RU.
Как ранее писал NEWS.ru, Борисова подозревала у себя коронавирусную инфекцию. По её словам, три недели назад у неё начался сильный кашель и появились симптомы, характерные для COVID-19. Однако тест на вирус дал отрицательный результат.
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Шоу-бизнес , Дана Борисова , Комсомольская правда
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