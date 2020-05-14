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«Будь, что будет»: Сенчукова о бедности из-за коронавируса 

Павел Тиунов и ещё 9 12 минут назад
«Мы смирились»: Сенчукова и Рыбин о безденежье
Фото: соцсети
Певица Наталья Сенчукова в беседе c корреспондентом Starhit прокомментировала текущее материальное положение своей семьи. По словам артистки, будущее профессиональное будущее её и супруга певца Виктора Рыбина туманно, но на данный момент продавать они ничего не собираются.
В середине апреля, как сообщал «Рамблер», лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин заявил, что на жизнь у его семьи осталась 31 тысяча рублей. Певец подчеркнул на фоне пандемии не позаботился о финансовой подушке. При этом Рыбин отметил, что этих денег «хватит на хлеб».
Сенчукова спустя месяц заявила, что материальное положение семьи до сих пор оставляет желать лучшего, поскольку и она, и ее супруг лишились заработка от выступления на концертах. Певица пояснила, что в апреле в их семейном бюджете действительно лежала лишь 31 тысяча рублей, но «через какое-то время пришли зарплаты».
«Все не так критично, как может показаться», — отметила артистка.
При этом она подчеркнула, что информация о возможной продаже имущества из-за якобы тотального безденежья не соответствует действительности.
«Мы смирились: будь что будет. Но даже речи нет о том, чтобы продать дом или машину», — заявила Сенчукова.
По ее словам, можно было бы продать теплоход (хобби Рыбина), но в данной ситуации, по ее словам, он «вряд ли кому нужен».
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Комментарии 18
Шоу-бизнес , Другое , Виктор Рыбин , Наталья Сенчукова , StarHit
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