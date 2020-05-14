«Мы смирились»: Сенчукова и Рыбин о безденежье

Певица Наталья Сенчукова в беседе c корреспондентом Starhit прокомментировала текущее материальное положение своей семьи. По словам артистки, будущее профессиональное будущее её и супруга певца Виктора Рыбина туманно, но на данный момент продавать они ничего не собираются.

В середине апреля, как сообщал «Рамблер», лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин заявил, что на жизнь у его семьи осталась 31 тысяча рублей. Певец подчеркнул на фоне пандемии не позаботился о финансовой подушке. При этом Рыбин отметил, что этих денег «хватит на хлеб».

Сенчукова спустя месяц заявила, что материальное положение семьи до сих пор оставляет желать лучшего, поскольку и она, и ее супруг лишились заработка от выступления на концертах. Певица пояснила, что в апреле в их семейном бюджете действительно лежала лишь 31 тысяча рублей, но «через какое-то время пришли зарплаты».

«Все не так критично, как может показаться», — отметила артистка.

При этом она подчеркнула, что информация о возможной продаже имущества из-за якобы тотального безденежья не соответствует действительности.

«Мы смирились: будь что будет. Но даже речи нет о том, чтобы продать дом или машину», — заявила Сенчукова.

По ее словам, можно было бы продать теплоход (хобби Рыбина), но в данной ситуации, по ее словам, он «вряд ли кому нужен».