Цымбалюк-Романовская расскажет правду про Джигарханяна 

41-летняя Цымбалюк-Романовская, как сообщал «Рамблер», была третьей женой 84-летнего Джигарханяна. Они поженились в 2016 году и скандально развелись в 2017-м.

«Так или иначе правду о нашей истории толком нигде не дали сказать», — заявила пианистка на днях.

Она отказалась винить в этом своего любимого телеведущего Андрея Малахова и сообщила, что отсутствие правды и здравого смысла ее действительно не устраивает, и она намерена «локализировать этот недостаток», написав книгу воспоминаний. По словам Цымбалюк-Романовской, несколько лет назад ей поступило соответствующее предложение, и в настоящее время она потихоньку работает над книгой с соавтором.