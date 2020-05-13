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Цымбалюк-Романовская расскажет правду про Джигарханяна 

Артём Кульша 35 минут назад
Цымбалюк-Романовская расскажет правду про Джигарханяна
Фото: РИА Новости
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская напишет мемуары о браке и разводе с актером Арменом Джигарханяном. Об этом она сама сообщила «Косматому блогу».
41-летняя Цымбалюк-Романовская, как сообщал «Рамблер», была третьей женой 84-летнего Джигарханяна. Они поженились в 2016 году и скандально развелись в 2017-м.
«Так или иначе правду о нашей истории толком нигде не дали сказать», — заявила пианистка на днях.
Она отказалась винить в этом своего любимого телеведущего Андрея Малахова и сообщила, что отсутствие правды и здравого смысла ее действительно не устраивает, и она намерена «локализировать этот недостаток», написав книгу воспоминаний. По словам Цымбалюк-Романовской, несколько лет назад ей поступило соответствующее предложение, и в настоящее время она потихоньку работает над книгой с соавтором.
«Мне не очень нравится эмоционально что-то вспоминать, возвращаться, но все равно все (в книге. — Прим. ред.) будет хорошее, даже если ситуация была тяжелая и трагическая. Пока не знаю, как это сделать, но я верю!» — подытожила она.
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Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Армен Джигарханян
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