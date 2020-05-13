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«Успехом нужно гордиться»: Собчак рассказала о своем бюджете 

Артём Кульша 14 минут назад
«Нужно гордиться»: Собчак рассказала о своем бюджете
Фото: РИА Новости
Журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов ведут бюджет раздельно. Об этом, как сообщает News.ru, Собчак рассказала сама.
Собчак и Богомолов, как сообщал «Рамблер», поженились в сентябре. Вчера журналистка рассказала, что еще в самом начале отношений заявила режиссеру о намерении сохранить финансовую независимость, и того это устроило.
Она упомянула, что порой все-таки делает совместные покупки с мужем. В пример она привела приобретение вещей, необходимых для дома. По словам Собчак, романтические вечера оплачивает исключительно Богомолов. Она добавила, что неплохо зарабатывает, плохо разбирается в финансовых вопросах и привыкла к роскошной жизни.
«Если ты добился успеха, им нужно гордиться», — отметила она.
В апреле Собчак объявила о покупке доли в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке — группе компаний (ГК) «Монерон».
Она упомянула, что эта ГК является системообразующим предприятием, а ее выручка превышает 23 миллиарда рублей. Несколько дней спустя журналистка сбежала с интервью телеведущему Владимиру Соловьеву, в ходе которого они обсуждали это событие.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Владимир Соловьев , Ксения Собчак
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