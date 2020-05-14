«В нем живет несколько личностей»

Бывшая супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова заявила, что актёр страдает раздвоением личности.
В нём живёт несколько личностей. Одной из них он даже придумал имя — Игорь Леонидович, — рассказала женщина в эфире программы «Прямой эфир».
По её словам, Башаров прикрывается выдуманными личностями, чтобы не отвечать за свои ужасные поступки. Он всегда говорил, что его альтер эго заставило избить её. Ведущий шоу Андрей Малахов был шокирован этим рассказом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Марат Башаров озвучил сумму, которую платит в качестве алиментов сыну.