Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывшая жена Башарова: «В нём живёт несколько личностей» 

News.ru и ещё 7 28 минут назад
«В нем живет несколько личностей»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывшая супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова заявила, что актёр страдает раздвоением личности.
В нём живёт несколько личностей. Одной из них он даже придумал имя — Игорь Леонидович, — рассказала женщина в эфире программы «Прямой эфир».
По её словам, Башаров прикрывается выдуманными личностями, чтобы не отвечать за свои ужасные поступки. Он всегда говорил, что его альтер эго заставило избить её. Ведущий шоу Андрей Малахов был шокирован этим рассказом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Марат Башаров озвучил сумму, которую платит в качестве алиментов сыну.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
News.ru: последние новости
Башаров впервые поднял руку на жену, когда та была беременна Башаров впервые поднял руку на жену, когда та была беременна За Надеждой Бабкиной ухаживает юная сиделка За Надеждой Бабкиной ухаживает юная сиделка На Дробыша и Самбурскую подали в суд за кражу стихотворения На Дробыша и Самбурскую подали в суд за кражу стихотворения
Шоу-бизнес , Елизавета Шевыркова , Андрей Малахов , Марат Башаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Эмин Агаларов объявил о разводе
Эмин Агаларов объявил о разводе
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
На даче в России нашли скелет человека с бутылкой
На даче в России нашли скелет человека с бутылкой
Видео
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
00:59
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
Армия
Меркель пригрозила России новыми санкциями
01:02
Меркель пригрозила России новыми санкциями
В мире
«Коронавирус может никогда не уйти»
00:59
«Коронавирус может никогда не уйти»
В мире
Песков рассказал о состоянии Мишустина
04:44
Песков рассказал о состоянии Мишустина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение