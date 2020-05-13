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Башаров избил беременную жену 

Вероника Полынина 23 минуты назад
Бывшая жена актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова рассказала о пережитом домашнем насилии, пишет «Телепрограмма».
В эфире программы «Прямой эфир» Шевыркова призналась, что Башаров впервые ударил ее, когда она была на третьем месяце беременности. По ее словам, дело было в Германии на гастролях.
«Марат вернулся только к пяти утра, сильно подвыпивший, и тут на меня начинается психологическое давление. Он говорил: «Я тебя не люблю. Ты забеременела, а я теперь мучаюсь с тобой. И вообще, я люблю другую», — рассказала Елизавета.
В ответ на это она плеснула в актера водой из стакана, а он разозлился и начал ее душить. Шевырковой удалось вырваться и спрятаться в ванной, где она пробыла до тех пор, пока актер не заснул.
В следующий раз актер избил жену, когда их сыну Марселю было несколько месяцев.
«Он накинулся на меня после какого-то застолья, сломал палец. Я съехала к брату на три месяца. Он снова говорил: «Люблю, прости, у нас же ребенок», — поделилась Шевыркова.
Как писал «Рамблер», Башаров и Шевыркова поженились в 2017 году, а развелись в 2019-м. В декабре 2018 года брат Шевырковой заявил в СМИ, что Башаров сломал его сестре нос. При этом Федор Шевырков подчеркнул, что Башаров не впервые поднимает руку на супругу. Весной 2019 года в процессе оформления развода информация об избиениях подтвердилась.
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Шоу-бизнес , Видео , Елизавета Шевыркова , Марат Башаров , Германия
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