Башаров избил беременную жену 

В эфире программы «Прямой эфир» Шевыркова призналась, что Башаров впервые ударил ее, когда она была на третьем месяце беременности. По ее словам, дело было в Германии на гастролях.

«Марат вернулся только к пяти утра, сильно подвыпивший, и тут на меня начинается психологическое давление. Он говорил: «Я тебя не люблю. Ты забеременела, а я теперь мучаюсь с тобой. И вообще, я люблю другую», — рассказала Елизавета.

В ответ на это она плеснула в актера водой из стакана, а он разозлился и начал ее душить. Шевырковой удалось вырваться и спрятаться в ванной, где она пробыла до тех пор, пока актер не заснул.

В следующий раз актер избил жену, когда их сыну Марселю было несколько месяцев.

«Он накинулся на меня после какого-то застолья, сломал палец. Я съехала к брату на три месяца. Он снова говорил: «Люблю, прости, у нас же ребенок», — поделилась Шевыркова.

Как писал «Рамблер», Башаров и Шевыркова поженились в 2017 году, а развелись в 2019-м. В декабре 2018 года брат Шевырковой заявил в СМИ, что Башаров сломал его сестре нос. При этом Федор Шевырков подчеркнул, что Башаров не впервые поднимает руку на супругу. Весной 2019 года в процессе оформления развода информация об избиениях подтвердилась.