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«Выслуга более 30 лет»: Сябитову задела колоссальная разница в размерах пенсии с Гузеевой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Сябитову задела разница в размерах пенсии с Гузеевой
Фото: globallookpress.com
Знаменитую сваху Розу Сябитову задела колоссальная разница в размерах пенсий с коллегой по шоу Ларисой Гузеевой. Напомним, на днях журналисты выяснили, что эксцентричная актриса получает надбавку в размере 30 тысяч рублей благодаря званию заслуженной артистки РФ.
Позже и Роза рассказала о размере выплат. Оказалось, что за все годы трудового стажа она наработала всего на 14 тысяч рублей. Журналистам «Комсомольской правды» Сябитова рассказала, что потеряла документы за «лихие 90-е». Тогда она боялась, что именно они и ударят по общей сумме, однако, позже потребовались совсем другие бумаги.
Когда же Сябитова поинтересовалась, сколько денег она получит, если найдет их, то выяснилось, что прибавят ей всего 100 рублей. Приценившись, Роза решила не тратить время зря и оставила все как есть. Сейчас телеведущая расстраивается, ведь ее рабочий стаж едва ли ощутимо меньше, чем у Гузеевой, а разница в пенсиях достаточно ощутима.
«Моя выслуга более 30 лет, но я никогда не хвалилась этим. Буду работать, пока не выживу из ума», — пришла к закономерному выводу она.
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Шоу-бизнес , Роза Сябитова , Лариса Гузеева , Комсомольская правда
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