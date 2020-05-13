Барецкий напишет гимн для нового российского региона

Я напишу такой гимн типа «хватит жрать и пить, пора на губернаторах воду возить», — цитирует его радиостанция «Говорит Москва».

Бареций добавил, что объединение регионов — позитивная новость. Разобщённость не идёт на благо и нужно держаться вместе, считает шоумен.

Меморандум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали врио губернаторов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный 13 мая.

Как писал NEWS.ru, Стас Барецкий заявил, что богатые россияне виновны в распространении коронавирусной инфекции в России. Именно они часто ездят в Европу, откуда и завезли новую болезнь.