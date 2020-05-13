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Барецкий решил написать гимн для нового российского региона 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Барецкий напишет гимн для нового российского региона
Фото: stas_bareckiy/instagram.com
Шоумен Стас Барецкий выступил с идеей написать гимн для нового субъекта, который появится в результате объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа.
Я напишу такой гимн типа «хватит жрать и пить, пора на губернаторах воду возить», — цитирует его радиостанция «Говорит Москва».
Бареций добавил, что объединение регионов — позитивная новость. Разобщённость не идёт на благо и нужно держаться вместе, считает шоумен.
Меморандум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали врио губернаторов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный 13 мая.
Как писал NEWS.ru, Стас Барецкий заявил, что богатые россияне виновны в распространении коронавирусной инфекции в России. Именно они часто ездят в Европу, откуда и завезли новую болезнь.
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Шоу-бизнес , Стас Барецкий , Александр Цыбульский , Радиостанция "Говорит Москва" , Архангельская Область , Ненецкий Автономный Округ
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