​​"Повалил на пол": супермодель о жестоком насилии мужа

Бизнесмен Николай Щур жестоко избивал жену, украинскую супермодель Снежану Онопко, и ее мать на протяжении девяти лет. Об этом она рассказала в интервью изданию StarHit.

По словам модели, муж начал бить ее сразу после заключения брака — в самом начале совместной жизни.

«Человек бил, после чего становился на колени, рыдал, просил прощения. Я прощала. Бывало такое, что я приходила в себя только через три дня после битья», — призналась она.

Онопко добавила, что в настоящий момент Щур делает все, чтобы забрать у нее имущество, в частности недвижимость и машины, заключая при этом незаконные сделки без ее согласия.

Как заявляет Онопко, супруг нередко применял насилие и по отношению к ее матери.

«Как-то он свалил ее на пол, стал бить ногами. Потом распорядился, чтобы маму отвезли в больницу и наказал ей ничего не рассказывать, угрожал», — приводит издание слова супермодели.

Знаменитость также рассказала, как пыталась сбежать из дома, однако всякий раз ее «в носках зимой» ловила охрана.

В настоящий момент Щур отказывает Онопко в разводе. Женщина проживает в Киеве одна. Она заявила, что никогда не обращалась в полицию после побоев, однако сейчас решила предать дело огласке из-за того, что «будучи в неадекватном состоянии», муж стал ее насиловать.

Снежана Онопко получила известность после съемок в рекламе японской косметической фирмы Shiseido. После этого она стала единственной украинкой, чье фото дважды попадало на обложку итальянского журнала Vogue. Сейчас Онопко сотрудничает с мировыми модельным агентствами и люксовыми брендами, такими как Dolce & Gabbana, Gucci, Prada, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton

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