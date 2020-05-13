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Роза Сябитова рассказала, как стать хозяйкой своего мужчины 

Вечерняя Москва 33 минуты назад
Сябитова рассказала, как стать хозяйкой своего мужчины
Фото: @syabitova_roza
Чтобы стать хозяйкой своего мужчины, нужно быть хозяйкой своей жизни. Об этом в своем Instagram-аккаунте написала телеведущая и сваха Роза Сябитова.
По ее словам, если мужчина относится к женщине без должного уважения, а она смиряется с этим, то в этом случае он перестает ее уважать. Если парень зовет девушку на свидание, то не стоит сразу бросаться к нему. на встречу.
— Не ездите к нему в другой конец города, только потому, что у вас есть машина. От вашего дома до его квартиры расстояние такое же, как от его квартиры до вашего дома. Не чувствуйте себя виноватой в том, что ему пришлось играть по вашим правилам, — отметила Сябитова в Instagram.
Она добавила, что если мужчина не предлагает женщине встретиться в удобное для нее время, значит, он не уважает ее как личность.
Ранее Сябитова упрекнула женщин в стремлении решать проблемы с помощью мужчин.
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Шоу-бизнес , Роза Сябитова
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