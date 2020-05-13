Сябитова рассказала, как стать хозяйкой своего мужчины

Чтобы стать хозяйкой своего мужчины, нужно быть хозяйкой своей жизни. Об этом в своем Instagram-аккаунте написала телеведущая и сваха Роза Сябитова

По ее словам, если мужчина относится к женщине без должного уважения, а она смиряется с этим, то в этом случае он перестает ее уважать. Если парень зовет девушку на свидание, то не стоит сразу бросаться к нему. на встречу.

— Не ездите к нему в другой конец города, только потому, что у вас есть машина. От вашего дома до его квартиры расстояние такое же, как от его квартиры до вашего дома. Не чувствуйте себя виноватой в том, что ему пришлось играть по вашим правилам, — отметила Сябитова в Instagram. View this post on Instagram A post shared by Роза Сябитова (@syabitova_roza) on May 13, 2020 at 3:38am PDT

Она добавила, что если мужчина не предлагает женщине встретиться в удобное для нее время, значит, он не уважает ее как личность.

Ранее Сябитова упрекнула женщин в стремлении решать проблемы с помощью мужчин.