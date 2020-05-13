Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Очень ценю внимание!»: Волочкова похвасталась новым головным убором 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Волочкова похвасталась новым головным убором
Фото: РИА Новости
Известная танцовщица Анастасия Волочкова в самоизоляции нередко нарушает запреты и ограничения. И доказывает: ей не страшно время закрытых бьюти-студий и салонов красоты. Сначала звезда балета пригласила к себе мастера перманентного макияжа, а после этого — парикмахера.
И все это — ради того, чтобы в это непростое время оставаться красивой и радовать себя в зеркальном отражении.
«На карантине нельзя забывать о красоте» — заявляла тогда Волочкова.
Сейчас королева шпагатов похвасталась обновкой. Ее помощница по хозяйству преподнесла в дар чалму.
«Чтобы мои волосы не разлетались во время репетиций. Я очень ценю внимание!» — написала под фото артистка.
При этом продемонстрировать новый элемент гардероба Волочкова решила без одежды — в одном белье. Получилось, что заодно балерина похвасталась и своим бюстом.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Teleprogramma.pro: последние новости
«Мне нравятся умные женщины»: Маршал счастлив с избранницей, которая моложе его на 36 лет «Мне нравятся умные женщины»: Маршал счастлив с избранницей, которая моложе его на 36 лет «Хотела, чтобы победила дружба»: Климова рассказала о драке Гелы Месхи и Игоря Петренко «Хотела, чтобы победила дружба»: Климова рассказала о драке Гелы Месхи и Игоря Петренко «Хибла, блаво!»: Пелагея поделилась реакцией трехлетней дочери на оперный концерт «Хибла, блаво!»: Пелагея поделилась реакцией трехлетней дочери на оперный концерт
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В Роспотребнадзоре раскрыли правду о ситуации в РФ
В Роспотребнадзоре раскрыли правду о ситуации в РФ
Раскрыт необычный факт трагедии в Петербурге
Раскрыт необычный факт трагедии в Петербурге
Объяснен самый распространенный симптом коронавируса
Объяснен самый распространенный симптом коронавируса
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
Видео
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
00:59
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
Армия
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
00:18
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
Происшествия
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
00:25
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
Общество
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
00:18
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
В мире Общество
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
03:32
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
Новости Москвы Происшествия
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
00:34
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение