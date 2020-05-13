Ивлеева пожаловалась на несправедливость

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) 10 Май 2020 в 10:53 PDT Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева на своей странице в Instagram пожаловалась на несправедливость, которая возникла из-за повсеместного введения в стране ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Она отметила, что в то время как одни сидят дома и мечтают о работе, другие наоборот — продолжая трудиться, грезят об отдыхе.

Ивлеева подчеркнула, что раньше она все время думала о том, как бы «вырваться за город, выпит бокальчик вина, сделать барбекю». Однако сегодня блогер мечтает, чтобы начать «снова крутиться как белка в колесе». При этом она отметила, что есть те, кто, крутится до сих пор и, наверное, хочет «отдыха и мощнейшего расслабона».

«Ну что за несправедливость», — посетовала телеведущая (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).