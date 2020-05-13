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Ивлеева пожаловалась на несправедливость во время пандемии 

Павел Тиунов и ещё 4 26 минут назад
Ивлеева пожаловалась на несправедливость
Фото: Instagram
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева на своей странице в Instagram пожаловалась на несправедливость, которая возникла из-за повсеместного введения в стране ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Она отметила, что в то время как одни сидят дома и мечтают о работе, другие наоборот — продолжая трудиться, грезят об отдыхе.
Ивлеева подчеркнула, что раньше она все время думала о том, как бы «вырваться за город, выпит бокальчик вина, сделать барбекю». Однако сегодня блогер мечтает, чтобы начать «снова крутиться как белка в колесе». При этом она отметила, что есть те, кто, крутится до сих пор и, наверное, хочет «отдыха и мощнейшего расслабона».
«Ну что за несправедливость», — посетовала телеведущая (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Ранее, как сообщал «Рамблер», главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров. Заявил, что в Москве в скором времени может быть реализован первый этап отмены ограничительных мер. Он отметил, что в столице в течение нескольких дней поступление больных с COVID-19 «одно и то же», что позволяет говорить о выходе России на плато по коронавирусу.
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Шоу-бизнес , Анастасия Ивлеева , Владимир Никифоров , Федеральное медико-биологическое агентство
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