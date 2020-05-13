Буланова пожаловалась на проблемы со здоровьем

Певица Татьяна Буланова заявила изданию «СтарХит» об ухудшении самочувствия после выписки из больницы.
Как писал «Рамблер», ранее Татьяна Буланова была доставлена в больницу Санкт-Петербурга и помещена в реанимацию в предынсультном состоянии. После улучшения самочувствия певица была выписана.
Однако после выписки ее «подкосила простуда», из-за чего пришлось перенести онлайн-концерт на 24 мая, рассказала Буланова.
По словам артистки, она лечится дома и надеется, что не заболела коронавирусом.
«Надеюсь, все хорошо, это не оно, и я скоро буду полностью здорова. Тест на коронавирус пока не сдавала, но, если появится необходимость — сделаю это», — подчеркнула она.