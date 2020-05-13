Буланова пожаловалась на проблемы со здоровьем

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Как писал «Рамблер», ранее Татьяна Буланова была доставлена в больницу Санкт-Петербурга и помещена в реанимацию в предынсультном состоянии. После улучшения самочувствия певица была выписана.

Однако после выписки ее «подкосила простуда», из-за чего пришлось перенести онлайн-концерт на 24 мая, рассказала Буланова.

По словам артистки, она лечится дома и надеется, что не заболела коронавирусом.