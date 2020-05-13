Появилось видео освободившегося из тюрьмы рэпера 

Освободившийся из тюрьмы рэпер Tekashi 6ix9ine выпустил видеоклип, который установил рекорд по числу просмотров за 1 день. В первые сутки после публикации видео собрало 43 миллиона просмотров. На третий день число просмотров составило 110 миллионов. Настоящее имя рэпера Даниэль Эрнандес. Он был осужден, как участник преступной банды. Ему грозило 47 лет тюремного заключения. Однако он пошел на сделку со следствием, признал вину и сдал своих подельников. В итоге срок сократили до двух лет. А после наступления пандемии коронавируса реальный срок был заменен на домашний арест.