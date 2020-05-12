«Волочкова курит в сторонке»: Баста показал навыки балета

Наставник детского шоу «Голос» Баста развеселил свою аудиторию, преподав людям балетный мастер-класс на карантине. В условиях самоизоляции многие знаменитости начали искать свою нишу: кто-то делится с подписчиками вкусными рецептами, кто-то устраивает онлайн-концерты, кто-то дает интервью и записывает платные поздравления. Баста, который активно приводит с себя в форму, решил поднять настроение, обнародовав домашнюю музыкальную тренировку.

Так, в кадре, 40-летний музыкант, уединившись на собственном заднем дворе, под музыку из «Лебединого озера» продемонстрировал в камеру пухлую неидеальную ласточку, которая так и норовит клюнуть носом подмостки. На самом торжественном же моменте Баста показал всю силу своего тела и исполнил па де буре — известные балетной публике мелкие, «перебирающие» шажки.

Подписчики Вакуленко остались в восторге от увиденного.