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«Волочкова курит в сторонке»: Баста развеселил поклонников, продемонстрировав балетные навыки на карантине 

Teleprogramma.pro 55 минут назад
«Волочкова курит в сторонке»: Баста показал навыки балета
Фото: globallookpress.com
Наставник детского шоу «Голос» Баста развеселил свою аудиторию, преподав людям балетный мастер-класс на карантине. В условиях самоизоляции многие знаменитости начали искать свою нишу: кто-то делится с подписчиками вкусными рецептами, кто-то устраивает онлайн-концерты, кто-то дает интервью и записывает платные поздравления. Баста, который активно приводит с себя в форму, решил поднять настроение, обнародовав домашнюю музыкальную тренировку.
Так, в кадре, 40-летний музыкант, уединившись на собственном заднем дворе, под музыку из «Лебединого озера» продемонстрировал в камеру пухлую неидеальную ласточку, которая так и норовит клюнуть носом подмостки. На самом торжественном же моменте Баста показал всю силу своего тела и исполнил па де буре — известные балетной публике мелкие, «перебирающие» шажки.
Подписчики Вакуленко остались в восторге от увиденного.
«Грация картошки», «Волочкова курит в сторонке», «Поплыл, лебедь», «Как же это чудо теперь развидеть?», — пишут они.
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