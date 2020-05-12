Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Любит алкоголь и необычную живопись: журналисты рассекретили возлюбленного дочери Гузеевой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
СМИ рассекретили возлюбленного дочери Гузеевой
Фото: ТАСС
Журналисты рассекретили нового молодого человека 20-летней дочери Ларисы Гузеевой. Напомним, долгое время личная жизнь Ольги Бухаровой была для поклонников телеведущей за семью печатями — люди не знали, встречается ли девушка с кем-то. Публично Леля подмечала, что в свое время позволила себе влюбиться в собственного преподавателя, однако, отношения спустя время подошли к логическому завершению.
Накануне Ольга поделилась на личной странице в Instagram трогательным видео с молодым человеком. На нем Бухарова со всей душой обнимает юношу, который отвечает подруге взаимностью. Журналистам удалось узнать о парне немного больше. По слухам, юношу зовут Николай, и он — начинающий музыкант. Парень не стесняется активно делиться на личной странице в Instagram аспектами своей жизни — среди увлечений юноши значатся скейтборд, необычная живопись и электронная музыка, которую Николай сам сочиняет. Периодически мелькают в профиле и фотографии со спиртными напитками, сообщает «Собеседник».
Так, Николай поделился с аудиторией снимками с недавней прогулки, которые делала для него возлюбленная. Под постом общие друзья иронизируют, что «в их кругу сложилась новая пара».
Сама Ольга слухи вокруг ее персоны никак не комментирует. Не высказывается и сама Гузеева, хотя людей очень интересует вопрос, знакома ли актриса с выбором дочери.
Видео дня. Заммэра Новороссийска наказали за шашлыки с местной элитой
Teleprogramma.pro: последние новости
«Не вижу нарушения»: Собчак оправдалась за веселую вечеринку с друзьями «Не вижу нарушения»: Собчак оправдалась за веселую вечеринку с друзьями Юрий Стоянов похвастался суммой своей солидной пенсии Юрий Стоянов похвастался суммой своей солидной пенсии «Самое крупное пожертвование»: Тодоренко перечислила центру борьбы с домашним насилием огромную сумму «Самое крупное пожертвование»: Тодоренко перечислила центру борьбы с домашним насилием огромную сумму
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Лариса Гузеева , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белый дом рассказал о здоровье Путина
Белый дом рассказал о здоровье Путина
Атаку сирийцев на российскую военную полицию сняли на видео
Атаку сирийцев на российскую военную полицию сняли на видео
Певцову пожелали «мучений в аду»
Певцову пожелали «мучений в аду»
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
Видео
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
00:11
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
00:31
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
00:44
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
01:14
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
00:21
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
В мире США
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
00:15
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
Новости Москвы Происшествия
Навка рассказала о состоянии Пескова
00:48
Навка рассказала о состоянии Пескова
Политика
Опубликовано видео стриптиза на автомойке в США
00:52
Опубликовано видео стриптиза на автомойке в США
В мире Общество
Кабмин уточнил способ обращения за выплатами семьям
00:22
Кабмин уточнил способ обращения за выплатами семьям
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение