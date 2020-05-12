Российскому актеру Дмитрию Певцову пожелали «мучений в аду» из-за военного фильма «На Париж». Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Артиста раскритиковали после обзора на YouTube-канале BadComedian. Блогер Евгений Баженов посчитал, что картина оскорбляет ветеранов войны.

«Министерство культуры РФ в честь Дня Победы поддержало фильм, который естественно снят по документам и рассказывает правду о ветеранах, которые набухались и поехали к проституткам… В Париж 9 мая 1945 года. Как говорится #СпасибоДедуЗаШалаву», — написал Баженов в своем Twitter-аккаунте.

Певцов заявил, что не испытывает стыда за роль в проекте, потому что снятая история о любви, в том числе к родине и к тем, кто победил в войне. Актер поблагодарил всех, кто желает ему смерти.

«И для тех, у кого глаза и уши еще не окончательно засорились дудями, познерами, навальными и прочими, сообщаю: фильм "На Париж" — о том, что произошло, когда наступила долгожданная победа, когда стало ясно, что — все, конец, победили», — отметил Певцов.