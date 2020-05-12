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Дмитрию Певцову пожелали «мучений в аду» из-за военного фильма «На Париж» 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Дмитрию Певцову пожелали «мучений в аду»
Фото: РИА Новости
Российскому актеру Дмитрию Певцову пожелали «мучений в аду» из-за военного фильма «На Париж». Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Артиста раскритиковали после обзора на YouTube-канале BadComedian. Блогер Евгений Баженов посчитал, что картина оскорбляет ветеранов войны.
«Министерство культуры РФ в честь Дня Победы поддержало фильм, который естественно снят по документам и рассказывает правду о ветеранах, которые набухались и поехали к проституткам… В Париж 9 мая 1945 года. Как говорится #СпасибоДедуЗаШалаву», — написал Баженов в своем Twitter-аккаунте.
Певцов заявил, что не испытывает стыда за роль в проекте, потому что снятая история о любви, в том числе к родине и к тем, кто победил в войне. Актер поблагодарил всех, кто желает ему смерти.
«И для тех, у кого глаза и уши еще не окончательно засорились дудями, познерами, навальными и прочими, сообщаю: фильм "На Париж" — о том, что произошло, когда наступила долгожданная победа, когда стало ясно, что — все, конец, победили», — отметил Певцов.
В декабре 2019 года актер в образе председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина обратился к журналисту Владимиру Познеру и призвал его уехать из России. По мнению Певцова, телеведущего не волнует судьба страны.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Дмитрий Певцов , Евгений Баженов , Владимир Познер , Минкультуры
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