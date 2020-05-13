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«Рядом со мной сложно быть рядом»: Климова объяснила, почему развелась с Гелой Месхи 

Teleprogramma.pro и ещё 6 53 минуты назад
Климова объяснила, почему развелась с Гелой Месхи
Фото: globallookpress.com
Актриса Екатерина Климова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась с актером и своим третьим мужем Гелой Месхи. Климова объяснила, почему рассталась с Месхи/Кадр из программы "Судьба человека"
«После такого сложного опыта, который у нас был с Игорем Петренко я поняла, что не могу кого-то удерживать рядом с собой. Вечная любовь и сказочные взаимоотношения остались в прошлом. Тяжело ворваться в семью и взять всю ответственность на себя, как это сделал Гела. Это непросто. Гела — молодой и амбиционный человек. У него свои планы. Мужчине нужна свобода, тишина. Ему надо подумать».
Екатерина Климова Как отметила актриса, в какой-то момент она поняла, что Месхи не может себя полностью реализовать в профессии, будучи рядом с ней.
«Мы поняли, что нам надо разойтись, чтобы понять так ли это, как нам кажется. У нас не было скандалов. Мы не обидели друг друга. Мы взяли паузу. Рядом со мной сложно быть рядом. Я много работаю. Мужчина, который со мной, должен вставать в какую-то очередь. Не каждый мужчина захочет так существовать», — добавила актриса.
больше по теме «Я влюбилась в талант»: Климова вспомнила знакомство с Гелой МесхиС третьим мужем она сблизилась на съемках сериала «Волчье солнце». Об этом актриса рассказала в студии программы «Судьба человека».
По словам Климовой, она не хочет, чтобы Месхи в мире кинематографа все ассоциировали исключительно с ней.
«Гела очень много помогает мне. Он проявляет свои мужские качества. Расставание пошло нам на пользу. Я бы не ставила точку на наших отношениях», — заявила звезда.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Гела Месхи , Игорь Петренко , Екатерина Климова
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