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«Не вижу нарушения»: Собчак оправдалась за веселую вечеринку с друзьями 

Teleprogramma.pro 42 минуты назад
Собчак оправдалась за вечеринку в карантин
Фото: Instagram
Ксения Собчак разразилась гневной отповедью в своем личном блоге в адрес нерадивых россиян, которые нарушают режим самоизоляции во время пандемии. Однако вместо понимания нарвалась на волну негодования со стороны фолловеров.
«Нашим согражданам закон не писан… Сказано: сидите дома! Нет же… все гуляют, на улицах толпы народа. Свежим воздухом, говорите, подышать вышли?» — написала она в Instagram.
Пользователи Сети были крайне удивлены словами журналистки, ведь совсем недавно она засветилась на светской встрече с друзьями из мира шоу-бизнеса. Вечеринка проходила в закрытом режиме, однако ее участники не скрывались — все происходящее снимали и выкладывали в Instagram.
На празднике вместе с Ксенией Анатольевной засветились: ее муж Константин Богомолов, Дмитрий и Стефания Маликовы, дизайнер Яна Расковалова. Взрослые также не забыли прихватить с собой детей, включая саму Собчак.
Естественно, после этого слова ведущей о соблюдении самоизоляции были встречены весьма неоднозначно.
«Вам можно тусоваться с детьми и с друзьями, а народу нет?!» — к примеру, возмутился один из пользователей.
«Ну как бы, если три семьи сделали анализы и встретились дома, я не вижу тут нарушения», — попыталась оправдаться Собчак.
Однако этими словами она только разозлила своих подписчиков. В комментариях развернулись настоящие дебаты. Множество спорщиков сошлось во мнении, что представители российского шоу-бизнеса обладают двойными стандартами. Кое-кто заметил, что даже после сдачи теста на коронавирус вполне реально его подхватить по дороге на вечеринку. Сама же Ксения решила больше не вступать в спор.
Внимание! О мерах профилактики различных заболеваний просим узнавать у квалифицированных специалистов. Звезды и их поклонники не являются экспертами.
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Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Стефания Маликова , Дмитрий Маликов , Ксения Собчак , Яна Расковалова
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