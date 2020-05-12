Собчак оправдалась за вечеринку в карантин

Ксения Собчак разразилась гневной отповедью в своем личном блоге в адрес нерадивых россиян, которые нарушают режим самоизоляции во время пандемии. Однако вместо понимания нарвалась на волну негодования со стороны фолловеров.

«Нашим согражданам закон не писан… Сказано: сидите дома! Нет же… все гуляют, на улицах толпы народа. Свежим воздухом, говорите, подышать вышли?» — написала она в Instagram.

Пользователи Сети были крайне удивлены словами журналистки, ведь совсем недавно она засветилась на светской встрече с друзьями из мира шоу-бизнеса. Вечеринка проходила в закрытом режиме, однако ее участники не скрывались — все происходящее снимали и выкладывали в Instagram.

Естественно, после этого слова ведущей о соблюдении самоизоляции были встречены весьма неоднозначно.

«Вам можно тусоваться с детьми и с друзьями, а народу нет?!» — к примеру, возмутился один из пользователей.

«Ну как бы, если три семьи сделали анализы и встретились дома, я не вижу тут нарушения», — попыталась оправдаться Собчак.

Однако этими словами она только разозлила своих подписчиков. В комментариях развернулись настоящие дебаты. Множество спорщиков сошлось во мнении, что представители российского шоу-бизнеса обладают двойными стандартами. Кое-кто заметил, что даже после сдачи теста на коронавирус вполне реально его подхватить по дороге на вечеринку. Сама же Ксения решила больше не вступать в спор.

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