«До слез»: в сети обсуждают новый кавер Крида 

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Многие российские звезды приготовили к празднованию Дня Победы что-то особенное — как поздравление для жителей страны.

Кого-то публика приняла на ура, кого-то упрекнули в пошлости и победобесии.

Егор Крид в честь праздника 9 мая написал кавер на всем известную песню «Москвичи» («Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой»).

На You tube у клипа уже более 500 тысяч просмотров, а в трендах он на 15 строчке.

Песня удалась — в соцсетях самые восторженные отзывы.

«До слез», «Очень душевно», «Очень сильно и трогательно».

Как ранее писал «Рамблер», свой псевдоним «Крид» Егор придумал, будучи подростком.