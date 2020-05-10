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«До слез»: в сети обсуждают новый кавер Крида 

Ирина Лебедева 5 минут назад
«До слез»: в сети обсуждают новый кавер Крида
Фото: Instagram
Многие российские звезды приготовили к празднованию Дня Победы что-то особенное — как поздравление для жителей страны.
Кого-то публика приняла на ура, кого-то упрекнули в пошлости и победобесии.
Егор Крид в честь праздника 9 мая написал кавер на всем известную песню «Москвичи» («Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой»).
Слова принадлежат Евгению Винокурову, а изначально эту песню исполнял Марк Бернес.
На You tube у клипа уже более 500 тысяч просмотров, а в трендах он на 15 строчке.
Песня удалась — в соцсетях самые восторженные отзывы.
«До слез», «Очень душевно», «Очень сильно и трогательно».
Как ранее писал «Рамблер», свой псевдоним «Крид» Егор придумал, будучи подростком.
По словам артиста, в псевдониме нет глубокого смысла, просто эти буквы хорошо сочетаются друг с другом.
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Шоу-бизнес , Крид , Евгений Винокуров , Марк Бернес
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