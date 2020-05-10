Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии

Несмотря на то, что, по ее словам, она строго соблюдала режим самоизоляции и практически не выходила из дома, ей все же не удалось миновать заражения коварным вирусом.

После того как высокая температура не сбивалась несколько дней, народная артистка РФ поехала в больницу, где ей и диагностировали пневмонию.

Однако она все же решила долечиваться дома.

И вот здоровье звезды пошло на поправку.

«Температура спала, да, иду на поправку. Чувствую себя хорошо, карантин мой уже заканчивается, так что, надеюсь, что все закончится скоро», — приводит слова Васильевой РИА Новости.

Несмотря на все классические симптомы первый тест на коронавирус был отрицательным. Второй же актрисе пока не сделали.

Как сообщал «Рамблер», Татьяне Васильевой пришлось ждать скорую помощь шесть часов; она долго сидела в больнице и долго ждала осмотра.

Актриса утверждает, что всем врачам тяжело в частности из-за бюрократии.