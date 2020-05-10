Историк моды рассказал о новом тренде «маски и перчатки» 

Выписавшись из больницы Коммунарке, он отбыл положенный двухнедельный карантин и потихоньку включается в работу.

Конечно, он, как и все, пристально следит за развитием пандемии, однако в том числе и с сугубо профессиональной точки зрения.

«Мы все носим маски и перчатки. Резиновые перчатки, как я заметил, в большинстве своем голубого и синего цветов. Это продиктует определенный тренд для многих кокетливых, модных женщин, которые выходят в город за покупкой продуктов или выгуливать своих домашних питомцев. Они уже сразу будут искать аксессуары синего цвета: платочек или шарфик на шею, головной убор. Дабы избежать какофонии в цвете. А сколько оригинальных масок мы уже увидели: и с цветочками, и с аппликациями, и со стразами, как у Филиппа Киркорова. И под хохлому маски разрисуют, и под гжель, вот увидите», — цитируют его слова 7days.ru.