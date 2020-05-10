Историк моды рассказал о новом тренде «маски и перчатки» 

Александр Васильев, переболевший коронавирусом, окончательно поправился.
Выписавшись из больницы Коммунарке, он отбыл положенный двухнедельный карантин и потихоньку включается в работу.
Конечно, он, как и все, пристально следит за развитием пандемии, однако в том числе и с сугубо профессиональной точки зрения.
«Мы все носим маски и перчатки. Резиновые перчатки, как я заметил, в большинстве своем голубого и синего цветов. Это продиктует определенный тренд для многих кокетливых, модных женщин, которые выходят в город за покупкой продуктов или выгуливать своих домашних питомцев. Они уже сразу будут искать аксессуары синего цвета: платочек или шарфик на шею, головной убор. Дабы избежать какофонии в цвете. А сколько оригинальных масок мы уже увидели: и с цветочками, и с аппликациями, и со стразами, как у Филиппа Киркорова. И под хохлому маски разрисуют, и под гжель, вот увидите», — цитируют его слова 7days.ru.
Как ранее писал «Рамблер», историк моды Александр Васильев выписался из медицинского центра в Коммунарке, где он проходил лечение от двустороннего воспаления легких.