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«Пусть все сбудется»: Орбакайте поздравила сына 

Ирина Лебедева 15 минут назад
«Пусть все сбудется»: Орбакайте поздравила сына
Фото: РИА Новости
Пандемия коронавируса спутала планы людей вне зависимости от возраста и места жительства.
Звездная мама Кристина Орбакайте была вынуждена поздравлять своего сына в социальных сетях — Денис Байсаров живет в Лондоне и из-за режима самоизоляции не смог отметить праздник в кругу семьи.
«С Днём Рождения, сынок! Очень непривычный май в этом году… Все наши планы и мечты в изоляции но в твои 22 года это призыв к действию и новым идеям. Пусть всё сбудется», — написала Кристина и выложила красивую совместную фотографию.
Самой первой к поздравлениям молодого человека присоединилась бабушка — Алла Пугачева, затем — Максим Галкин и многие другие звезды.
«С Днём Рождения доброго, умного, тактичного, симпатичного, мамину радость, — Дэника! Пусть будет счастлив!», — пожелал добра Игорь Николаев.
Как ранее писал «Рамблер», певица Кристина Орбакайте не оставляет без помощи отца, циркового артиста Миколаса Орбакаса.
Орбакас был первым мужем Аллы Пугачевой. Их брак длился с 1969 по 1973 год.
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Шоу-бизнес , Игорь Николаев , Кристина Орбакайте , Максим Галкин , Алла Пугачева
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