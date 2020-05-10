Тимати поздравил американцев с взятием Рейхстага 

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Тимати в инстаграме обратил внимание своих подписчиков на страничку Белого дома (США) в социальной сети.

Там опубликовано поздравление граждан с Днем победы над фашизмом, где говорится о подвиге Англии и Америки, но ни слова не сказано о Советском Союзе.

Для восстановления исторической справедливости певец предложил подписчикам штурмовать аккаунт Белого Дома с жалобами на искажение фактов истории.

Сам Тимати написал комментарий к скандальному посту, поздравив американцев с победой под Сталинградом, взятием Рейхстага, снятием блокады Ленинграда и т.п.

«Переведу на Русский дословно: «8го Мая 1945г. Америка и Великобритания одержали победу над Нацистами! Американский дух всегда победит. Так происходит всегда». Мое предложение очень простое: переходим на страницу Белого дома и оставляем свои мысли в комментариях», — написал рэпер в микроблоге.

Часть фолловеров поддержала призыв, отчитавшись, что осуществили задуманное. Но многие не заинтересовались, написав, что это бестолковое занятие.

«Каждая страна, наверное отмечает свою личную победу! Или всем странам нужно отмечать победу СССР?».

Как сообщал «Рамблер», Тимати в период карантина согласился пройти безумные испытания, которые подготовила для него блогерша Настя Ивлеева.