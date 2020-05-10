Дочь Петросяна угодила в скандал с деньгами 

Относительно недавно дочь юмориста Викторина приехала из Америки, где она проживала довольно длительное время, в Россию.
Это было связано, в том числе, и с разводом ее отца с Еленой Степаненко, после которого идет раздел имущества.
У Викторины с мачехой хорошие отношения, и в случившейся ситуации женщины объединились, что сильно огорчило самого Петросяна.
Ходят слухи, конечно, что дело тут не только в дружбе — еще совсем недавно конкурентов на наследство у Викторины не было, теперь же все изменилось.
У ее отца молодая супруга и, как пишут СМИ, уже и маленький ребенок.
В столице Викторина решила зарабатывать на жизнь риэлторской деятельностью.
Но у нее возникла конфликтная ситуация с одним из клиентов, который, по слухам, даже подал на нее в суд.
Якобы она заработала на сдаче его недвижимости большую сумму, которую он недополучил.
Речь идет о нескольких сотнях тысяч рублей, — сообщает Тeleprogramma.pro Как ранее писал «Рамблер», российский юморист Евгений Петросян стал гостем авторского шоу Ивана Урганта на Первом канале.
Петросян сообщил, что юмор должен поддерживать людей в это непростое время.