Дочь Петросяна угодила в скандал с деньгами 

Относительно недавно дочь юмориста Викторина приехала из Америки, где она проживала довольно длительное время, в Россию

Это было связано, в том числе, и с разводом ее отца с Еленой Степаненко , после которого идет раздел имущества.

У Викторины с мачехой хорошие отношения, и в случившейся ситуации женщины объединились, что сильно огорчило самого Петросяна.

Ходят слухи, конечно, что дело тут не только в дружбе — еще совсем недавно конкурентов на наследство у Викторины не было, теперь же все изменилось.

У ее отца молодая супруга и, как пишут СМИ, уже и маленький ребенок.

В столице Викторина решила зарабатывать на жизнь риэлторской деятельностью.

Но у нее возникла конфликтная ситуация с одним из клиентов, который, по слухам, даже подал на нее в суд.

Якобы она заработала на сдаче его недвижимости большую сумму, которую он недополучил.

Петросян сообщил, что юмор должен поддерживать людей в это непростое время.