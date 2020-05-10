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Дочь Маликова прервала самоизоляцию ради вечеринки с Собчак 

Teleprogramma.pro 32 минуты назад
Маликовы прервали самоизоляцию ради вечеринки Собчак
Фото: Instagram
Не так давно Дмитрий Маликов рассказывал, что строго соблюдает самоизоляцию с самого начала введения особого режима в Москве. Артист закрылся вместе со своей женой, дочкой и сыном в загородном доме, без надобности не покидая его. Но, видимо, у каждого наступает свой предел.
На 9 мая он вместе с дочерью Стефанией засветился на одной вечеринке с телеведущей Ксенией Собчак, ее мужем режиссером Константином Богомоловым и дизайнером Яной Расковаловой. Светские львы и львицы не побоялись взять с собой детей. Звезды попробовали на вечеринке изысканные блюда и организовали что-то вроде мини-концерта.
Звездой вечера стали Стеша Маликова и ее отец, которые исполнили для узкого круга зрителей стихи и песни о Великой Отечественной войне.
«Впервые сделали вылазку к друзьям-карантинщикам», — прокомментировала Собчак вечеринку в личном блоге.
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Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Стеша Маликова , Дмитрий Маликов , Ксения Собчак , Москва
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